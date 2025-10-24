Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

La confianza de Matías Fernández en la previa de la semifinal con River: "Ojalá sea una gran noche"

Matías Fernández, una de las figuras de Independiente Rivadavia, habló con Ovación en la antesala del cruce frente a River en el Kempes.

Fabián Salamone
Carolina Quiroga
Fernández estará ante River en el Kempes.

Independiente Rivadavia está a punto de jugar -tal vez- el partido más importante de su historia futbolística. Ante River, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Lepra jugará semifinales de Copa Argentina a partir de las 22.10.

En la antesala del encuentro, Matías Fernández habló mano a mano con Ovación y se refirió al importante cruce ante el Millonario.

Matías Fernández se ganó la titularidad en la Lepra.

La palabra de Matías Fernández

Sobre el clima con el que los jugadores de Independiente Rivadavia viven la previa del encuentro, comenzó: “Es un partido muy importante para nosotros y para el club. Estamos concentrados y confiados en nosotros mismos, en que podemos hacer un gran partido y tener una gran noche”.

“Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y después buscar las falencias que tienen ellos. Tenemos que buscar los espacios para que Seba (Villa) y Álex (Arce) puedan convertir”, sumó Matías Fernández.

En cuanto a su relación con Sebastián Villa, con quien se va entendiendo cada vez más, reveló: “Cada vez nos vamos entendiendo más. Eso es muy importante para mí. Jugar con él es algo lindo, cuando llegue al club no lo podía creer porque es un jugador de jerarquía que ha jugado en clubes grandes. Entenderme con él es algo lindo”.

Sobre el DT Alfredo Berti y cómo de a poco se ganó el puesto, contó: “Siempre aporta, a mí me ayudó un montón. Hoy estoy jugando y haciendo lo que él pide”

Para finalizar, Fernández recibió la importancia que el recinto cordobés tiene para Independiente Rivadavia y su historia: “Sabía de la importancia del Kempes en el club. Están Santi Flores y Franco Romero, que son amigos míos y los veía mucho. Sé lo que significa esta cancha para el club. Ojalá sea una gran noche y recordemos buenos momentos”.

