La confianza de Matías Fernández en la previa de la semifinal con River: "Ojalá sea una gran noche"

“Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y después buscar las falencias que tienen ellos. Tenemos que buscar los espacios para que Seba (Villa) y Álex (Arce) puedan convertir”, sumó Matías Fernández.

En cuanto a su relación con Sebastián Villa, con quien se va entendiendo cada vez más, reveló: “Cada vez nos vamos entendiendo más. Eso es muy importante para mí. Jugar con él es algo lindo, cuando llegue al club no lo podía creer porque es un jugador de jerarquía que ha jugado en clubes grandes. Entenderme con él es algo lindo”.

Sobre el DT Alfredo Berti y cómo de a poco se ganó el puesto, contó: “Siempre aporta, a mí me ayudó un montón. Hoy estoy jugando y haciendo lo que él pide”

Para finalizar, Fernández recibió la importancia que el recinto cordobés tiene para Independiente Rivadavia y su historia: “Sabía de la importancia del Kempes en el club. Están Santi Flores y Franco Romero, que son amigos míos y los veía mucho. Sé lo que significa esta cancha para el club. Ojalá sea una gran noche y recordemos buenos momentos”.