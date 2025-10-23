Independiente Rivadavia y River definen el pase a la final de la Copa Argentina: hora, TV y probables formaciones

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

River, dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico.

Sin embargo, el conjunto “Millonario” viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, en el mismo escenario en el que jugará ante la Lepra y que le permitió acomodarse tanto la Zona A como en la tabla anual, que entrega tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 22:10. TV: TyC Sports