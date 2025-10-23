Aldosivi analiza pedir a la AFA que le quite puntos a Godoy Cruz tras los dichos de Alfredo Cornejo

Cornejo criticó a la dirigencia de la AFA durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, en Andes Talleres, y este jueves en Radio Nihuil.

Las críticas de Cornejo fueron en referencia a los cambios de "las reglas del juego" que derivaron en la situación comprometida que atraviesa Godoy Cruz en cuanto a la permanencia en Primera División.

Aldosivi pelea el descenso con Godoy Cruz

Aldosivi es el equipo más comprometido con el descenso ya que está último tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual acumulada.

Hinchas-Aldosivi-1 Los hinchas de Aldosivi protagonizaron graves incidentes ante Newell's, en julio.

Cómo desciende el último de cada una de las dos tablas, faltando 3 fechas los que estarían perdiendo la categoría son los marplatenses y San Martín de San Juan como penúltimo de la tabla anual, aunque Godoy Cruz tiene solo un punto más y jugará con los sanjuaninos en la próxima fecha.

Claramente si al Tomba se le descontaran puntos pasaría a estar prácticamente descendido.

Así está la lucha por la permanencia en la Liga Profesional

Promedios

26) Banfield 1,126

27) Gimnasia La Plata 1,099

28) Sarmiento 1,099

29) San Martín de San Juan 0,897

30) Aldosivi 0,828

Tabla Anual