Aldosivi analiza pedir a la AFA que le quite puntos a Godoy Cruz tras los dichos de Alfredo Cornejo

Aldosivi, uno de los clubes comprometidos por el descenso en la Liga Profesional, analiza hacer una presentación ante la AFA pidiendo que le quiten puntos a Godoy Cruz tras los dichos del gobernador Alfredo Cornejo.
Aldosivi, uno de los clubes comprometidos por el descenso, analiza hacer una presentación ante AFA pidiendo que le quiten puntos a Godoy Cruz tras los dichos del gobernador Alfredo Cornejo.
Aldosivi, uno de los clubes comprometidos por el descenso en la Liga Profesional, analiza hacer una presentación ante la AFA pidiendo que le quiten puntos a Godoy Cruz tras los dichos del gobernador Alfredo Cornejo.
El reclamo de los marplatenses sería en referencia a los puntos que el Tribunal de Apelaciones le devolvió al Tomba después de haberlos sancionado por los hechos de violencia ocurridos en 2024 ante San Lorenzo y 2025 frente a Talleres.
El motivo del pedido de los marplatenses serían las declaraciones críticas de Cornejo contra la dirigencia de AFA y en caso de hacerse la presentación y prosperar, podría dejar a Godoy Cruz en una situación muy comprometida respecto del descenso.
Cornejo criticó a la dirigencia de la AFA durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, en Andes Talleres, y este jueves en Radio Nihuil.
Las críticas de Cornejo fueron en referencia a los cambios de "las reglas del juego" que derivaron en la situación comprometida que atraviesa Godoy Cruz en cuanto a la permanencia en Primera División.
Aldosivi es el equipo más comprometido con el descenso ya que está último tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual acumulada.
Cómo desciende el último de cada una de las dos tablas, faltando 3 fechas los que estarían perdiendo la categoría son los marplatenses y San Martín de San Juan como penúltimo de la tabla anual, aunque Godoy Cruz tiene solo un punto más y jugará con los sanjuaninos en la próxima fecha.
Claramente si al Tomba se le descontaran puntos pasaría a estar prácticamente descendido.
Promedios
Tabla Anual