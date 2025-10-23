Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Liga Profesional de Fútbol

Aldosivi analiza pedir a la AFA que le quite puntos a Godoy Cruz tras los dichos de Alfredo Cornejo

Aldosivi, uno de los clubes comprometidos por el descenso, analiza hacer una presentación ante AFA pidiendo que le quiten puntos a Godoy Cruz tras los dichos del gobernador Alfredo Cornejo.

Por UNO
Aldosivi es el club más comprometido con el descenso.

Aldosivi es el club más comprometido con el descenso.

Aldosivi, uno de los clubes comprometidos por el descenso en la Liga Profesional, analiza hacer una presentación ante la AFA pidiendo que le quiten puntos a Godoy Cruz tras los dichos del gobernador Alfredo Cornejo.

El reclamo de los marplatenses sería en referencia a los puntos que el Tribunal de Apelaciones le devolvió al Tomba después de haberlos sancionado por los hechos de violencia ocurridos en 2024 ante San Lorenzo y 2025 frente a Talleres.

tomba talleres 1
El pedido de Aldosivi a la AFA se basa en los incidentes entre Godoy Cruz y Talleres, en febrero.

El pedido de Aldosivi a la AFA se basa en los incidentes entre Godoy Cruz y Talleres, en febrero.

El motivo del pedido de los marplatenses serían las declaraciones críticas de Cornejo contra la dirigencia de AFA y en caso de hacerse la presentación y prosperar, podría dejar a Godoy Cruz en una situación muy comprometida respecto del descenso.

Cornejo criticó a la dirigencia de la AFA durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, en Andes Talleres, y este jueves en Radio Nihuil.

Las críticas de Cornejo fueron en referencia a los cambios de "las reglas del juego" que derivaron en la situación comprometida que atraviesa Godoy Cruz en cuanto a la permanencia en Primera División.

Aldosivi pelea el descenso con Godoy Cruz

Aldosivi es el equipo más comprometido con el descenso ya que está último tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual acumulada.

Hinchas-Aldosivi-1
Los hinchas de Aldosivi protagonizaron graves incidentes ante Newell's, en julio.

Los hinchas de Aldosivi protagonizaron graves incidentes ante Newell's, en julio.

Cómo desciende el último de cada una de las dos tablas, faltando 3 fechas los que estarían perdiendo la categoría son los marplatenses y San Martín de San Juan como penúltimo de la tabla anual, aunque Godoy Cruz tiene solo un punto más y jugará con los sanjuaninos en la próxima fecha.

Claramente si al Tomba se le descontaran puntos pasaría a estar prácticamente descendido.

Así está la lucha por la permanencia en la Liga Profesional

Promedios

  • 26) Banfield 1,126
  • 27) Gimnasia La Plata 1,099
  • 28) Sarmiento 1,099
  • 29) San Martín de San Juan 0,897
  • 30) Aldosivi 0,828

Tabla Anual

  • 26) Gimnasia La Plata 29
  • 27) Talleres 27
  • 28) Godoy Cruz 27
  • 29) San Martín de San Juan 26
  • 30) Aldosivi 24

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas