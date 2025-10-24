El animal que inspiró la moneda de Croacia antes del euro: pequeño, ágil y valioso

El animal mamífero que inspiró la moneda de Croacia antes del euro

El símbolo de la kuna, una elegante marta en movimiento, aparecía grabado en las monedas y billetes, recordando el origen histórico y cultural de su nombre.

En la Edad Media, en los territorios que hoy pertenecen a Croacia, las pieles de marta eran utilizadas como unidad de pago y tributo. Su rareza y su belleza las convertían en un bien valioso, y el término “kuna” se fue asociando con riqueza y comercio justo.