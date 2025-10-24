Rociar vodka en la ropa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A la hora de lavar y mantener la ropa, son muchos los trucos caseros que puedes implementar. Por más que muchos no lo sepan, lo cierto es que una de las bebidas efectivas es el vodka, ya que puede darte grandes beneficios y ventajas.
Se usan productos caseros para mantener la ropa porque son más económicos, más saludables (menos químicos), más ecológicos y ayudan a preservar la apariencia y la vida útil de las prendas.
Por qué se recomienda rociar vodka sobre la ropa
Se recomienda rociar vodka sobre la ropa para eliminar olores porque el alcohol actúa como desodorante natural, matando las bacterias que causan el mal olor.
El vodka se evapora rápidamente sin dejar olor residual, dejando la prenda más fresca y lista para usar nuevamente entre lavados. Este es un truco casero efectivo que reemplaza al lavado tradicional.
Una vez que el vodka se ha secado al aire, el olor a alcohol desaparece por completo, sin dejar residuo de olor a vodka ni a suciedad. La bebida es útil para prendas delicadas o entre lavados y, si bien se puede usarse puro, siempre recomiendan utilizarlo diluido en agua.
Siempre es recomendable probar en una pequeña zona poco visible de la prenda de ropa, para asegurarse de que no cause decoloración o daños, especialmente en tejidos delicados o de colores oscuros.
Es válido aclarar que este truco casero es útil para refrescar la ropa entre lavados, pero no sustituye una limpieza profunda para manchas visibles o para una desinfección a fondo de vez en cuando.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
- Prepara una mezcla: puedes usar vodka sin diluir o mezclarlo con agua en un pulverizador. Algunos recomiendan una proporción de 1:3 (vodka:agua).
- Rocía la prenda: pulveriza la solución sobre la tela, especialmente en las zonas propensas al mal olor.
- Deja secar al aire: cuelga la prenda en un lugar bien ventilado y deja que el líquido se evapore por completo antes de usarla o guardarla.
- Opcional: para añadir un aroma agradable, puedes agregar unas gotas de aceite esencial al vodka antes de pulverizar.