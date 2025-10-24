Rociar vodka en la ropa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El vodka se evapora rápidamente sin dejar olor residual, dejando la prenda más fresca y lista para usar nuevamente entre lavados. Este es un truco casero efectivo que reemplaza al lavado tradicional.

Una vez que el vodka se ha secado al aire, el olor a alcohol desaparece por completo, sin dejar residuo de olor a vodka ni a suciedad. La bebida es útil para prendas delicadas o entre lavados y, si bien se puede usarse puro, siempre recomiendan utilizarlo diluido en agua.

Siempre es recomendable probar en una pequeña zona poco visible de la prenda de ropa, para asegurarse de que no cause decoloración o daños, especialmente en tejidos delicados o de colores oscuros.

vodka, truco casero Se recomienda diluir el vodka en agua, aunque también puede usarse puro.

Es válido aclarar que este truco casero es útil para refrescar la ropa entre lavados, pero no sustituye una limpieza profunda para manchas visibles o para una desinfección a fondo de vez en cuando.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero