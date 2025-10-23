Sabato y Bolcato, figuras de Independiente Rivadavia, hablaron tras la goleada en Ciudad Deportiva

Sabato es sensación en Independiente Rivadavia. Cada vez que juega la Reserva, los hinchas esperan por sus goles y él cumple. "Vine con esa mentalidad de hacer goles, de ayudar al equipo, tanto en mi categoría como en Reserva. Gracias a Dios se me dio en las dos categorías que estuve y eso más sentido me hace sentir bien", manifestó sobre lo que esperaba tras su aterrizaje en la institución.

Embed - Luciano Sábato - Reserva Independiente Rivadavia

El Rifle fue citado por Alfredo Berti para la pretemporada de mitad de año y, por su gran performance, tiene todos los números para trabajar con Primera a partir del 2026: "Trabajo todos los días para estar allá arriba, para entrenar con ellos y para ser citado".

Tras convertir su segundo gol Sabato se acercó a la tela y protagonizó un romántico festejo junto a su pareja. Sobre esto, expresó: "El festejo fue con mi novia. El gol es para ella. Le mando un saludo".

Luciano Sabato - Reserva Independiente Rivadavia El romántico festejo del Rifle Sabato tras su segundo gol en la victoria de Independiente Rivadavia. Fabián Salamone / Diario UNO

Independiente Rivadavia se ilusiona con clasificar a los playoffs del torneo de Reserva. Con el triunfo de este jueves, quedó a un punto del octavo puesto, con una fecha por delante: "Vamos a ir con la mentalidad de ir a ganar, de hacerlo el máximo de goles posible, y vamos a esperar los resultado de los que están arriba de nosotros para poder meternos entre los ocho".

Sobre la emoción de los hinchas con respecto a su figura, Sabato sentenció: "Estoy tranquilo. Las cosas se van dando de a poco. Lo hablo con mi papá y con mi representante. De a poco se van a ir dando las cosas. Tengo que seguir trabajando porque el camino es largo. Algún día me va a tocar debutar".

La palabra de Nicolás Bolcato, arquero de Independiente Rivadavia

El arquero, quien desde hace varios años forma parte del plantel profesional de la Lepra, resaltó la importancia del triunfo: "El equipo necesitaba volver a levantar y tener un resultado como el de hoy para agarrar el envión para la última fecha. Así que bueno, estamos contentos con este resultado".

Embed - Nicolás Bolcato - Reserva Independiente Rivadavia

"Es lo que siempre trato de sumar al equipo. Cuando me toca jugar en Reserva trato de dar lo mejor y transmitirle esa confianza a mis compañeros. Me siento uno más también porque me dan esa confianza los chicos y el cuerpo técnico, así que yo estoy muy contento. Que te den esa confianza es muy bueno y trato de devolverla siempre", sumó Nicolás Bolcato.

Nicolás Bolcato - Reserva Independiente Rivadavia Nicolás Bolcato mantuvo su arco en cero. Fabián Salamone / Diario UNO

Tras un 2024 donde la adaptación fue difícil, Independiente Rivadavia ha logrado ser protagonista en el torneo Clausura de Reserva: "Es lindo que el club también pueda crecer en lo que son las las formativas y las inferiores. Esto depende de los resultados siempre y bueno, estar a un partido de meternos en la clasificación podría ser algo histórico para el club en la divisional. Vamos a ir a dejar todo en la última fecha y cumplir con el objetivo tan lindo".

Para finalizar Bolcato, que tapó un increíble mano a mano sobre el final del primer tiempo (su equipo ganaba 1-0), sentenció: "Estoy para poder ayudar al equipo. Esa es mi función. Me pone contento cuando salen las cosas bien como hoy. En este tipo de partidos, poder golear y terminar con el arco con cero, es lo mejor que hay. No se puede pedir más que esto".