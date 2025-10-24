PAMI: para qué sirve y quiénes pueden tramitar la "Constancia de Afiliación Negativa"

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, emite la "Constancia de Afiliación Negativa", es un documento con una validez de 30 días que puede ser solicitado en línea o a través de su aplicación, y es necesario para realizar ciertos trámites.
La "Constancia de Afiliación Negativa" es un certificado que indica que una persona no está afiliada a un sistema de salud determinado, como el de PAMI, y que por lo tanto no registra aportes ni recibe prestaciones de dicho organismo.
"Constancia de Afiliación Negativa" de PAMI: quiénes la pueden tramitar y para qué sirve
La "Constancia de afiliación Negativa" acredita que la persona no es afiliada a ese sistema de salud en particular, en este caso a PAMI. Se confirma que la persona no tiene una obra social asociada, lo que puede ser un requisito para tramitar ciertos programas sociales o beneficios.
Además, se deja asentado que la persona no registra aportes como trabajador autónomo, monotributista o personal de casas particulares, ni recibe ninguna prestación social o familiar del organismo, como la Asignación Universal por Hijo o la prestación por desempleo, según la certificación negativa de ANSES.
La constancia se emite desde la página web de PAMI y puede ser solicitada por las personas interesadas, la documentación necesaria es contar con el número de Cuit/Cuil.
Se obtiene de la siguiente manera:
- En línea: se puede obtener de forma gratuita a través de los sitios web del organismo correspondiente, en este caso www.pami.org.ar/constancia-afiliacion-negativa
- Aplicación móvil: también se puede solicitar mediante la aplicación móvil del organismo, como en el caso de Mi PAMI
PAMI: cuándo es necesaria la "Constancia de Afiliación Negativa"
- Para iniciar trámites: Es necesaria para acreditar que la persona no percibe aportes o prestaciones de un organismo en particular, lo que puede ser un requisito para solicitar becas, programas sociales o beneficios específicos
- Para acreditar situación socioeconómica: Puede servir para demostrar que una persona no está registrada en determinados sistemas de aportes, lo que es útil para acceder a ayudas o beneficios sociales