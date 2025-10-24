PAMI: para qué sirve y quiénes pueden tramitar la "Constancia de Afiliación Negativa"

La "Constancia de Afiliación Negativa" es un certificado que indica que una persona no está afiliada a un sistema de salud determinado, como el de PAMI, y que por lo tanto no registra aportes ni recibe prestaciones de dicho organismo.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-2 El PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores. Es la obra social más grande de Latinoamérica ya que acompaña a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

"Constancia de Afiliación Negativa" de PAMI: quiénes la pueden tramitar y para qué sirve

La "Constancia de afiliación Negativa" acredita que la persona no es afiliada a ese sistema de salud en particular, en este caso a PAMI. Se confirma que la persona no tiene una obra social asociada, lo que puede ser un requisito para tramitar ciertos programas sociales o beneficios.