Copa Libertadores: Liga de Quito puso un pie en la final al golear a Palmeiras

Liga de Quito dio un paso importante hacia la final de la Copa Libertadores 2025, tras golear como local al Palmeiras.

Liga se acercó a la final.

Liga de Quito dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la final de la Copa Libertadores de América 2025, tras golear como local por 3 a 0 al Palmeiras de Brasil, en un partido disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, por la ida de la semifinal.

Los tres goles de la noche se dieron en la primera mitad: el mediocampista boliviano Gabriel Villamil marcó un doblete, a los 15' y 46' minutos, mientras que el delantero argentino Lisandro Alzugaray convirtió de penal, a los 25'.

liga 1
Liga de Quito está a un paso de la final de la Copa Libertadores.

Además, en el quinto minuto de descuento de la segunda parte vio la roja el carrilero del equipo local Bryan Ramírez, con una patada vehemente sobre el tobillo del defensor argentino Agustín Giay.

Con el triunfo, el conjunto ecuatoriano se llevó una ventaja sustancial de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 21:30, en el estadio Allianz Parque.

Embed - GOLES | LDU QUITO vs. PALMEIRAS | SEMIFINAL | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Liga de Quito, la pesadilla de los brasileños

Liga de Quito se convirtió en el primer equipo en marcarle tres goles a Palmeiras en un primer tiempo en toda la historia de la Copa Libertadores.

Cabe destacar que el conjunto ecuatoriano, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, eliminó en octavos a Botafogo y en cuartos a San Pablo.

