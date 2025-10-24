Copa Libertadores: Liga de Quito puso un pie en la final al golear a Palmeiras

Con el triunfo, el conjunto ecuatoriano se llevó una ventaja sustancial de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 21:30, en el estadio Allianz Parque.
Embed - GOLES | LDU QUITO vs. PALMEIRAS | SEMIFINAL | CONMEBOL LIBERTADORES 2025
Liga de Quito, la pesadilla de los brasileños
Liga de Quito se convirtió en el primer equipo en marcarle tres goles a Palmeiras en un primer tiempo en toda la historia de la Copa Libertadores.
Cabe destacar que el conjunto ecuatoriano, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, eliminó en octavos a Botafogo y en cuartos a San Pablo.