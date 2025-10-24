Jóvenes tupungatinos destacados en los Juegos Evita 2025.

Zaira Calderón, quien se consagró Campeona Nacional en Lanzamiento de disco, alcanzando una marca de 37,51 metros, resultado que la posicionó en lo más alto del podio y la convirtió en una de las figuras mendocinas del certamen.

Martín Olmedo, que obtuvo la Medalla de Plata en la posta combinada 8x200 metros y el Tercer Puesto en 110 metros con vallas, demostrando su versatilidad y compromiso deportivo.

Juan José Leiva Jofré logró una valiosa Medalla de Bronce en 25 metros libres en natación adaptada, representando con orgullo a Tupungato y dejando en alto el espíritu de superación que caracteriza a la competencia.

Estos resultados reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los deportistas locales, así como el acompañamiento de sus familias, entrenadores y de la Dirección de Deportes de la Muni, que continúa impulsando la participación y el desarrollo del talento joven en distintas disciplinas deportivas.