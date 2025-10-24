El mandatario local se acercó al Polideportivo "Francisco Rizzo" para dialogar con quienes alcanzaron podio, que formaron parte de la delegación mendocina integrada por más de 900 deportistas, entrenadores y acompañantes que participaron en distintas disciplinas, representando a la provincia en Mar del Plata con un destacado nivel competitivo y humano.
Jóvenes tupungatinos destacados en los Juegos Evita 2025
En total fueron 17 los atletas locales que representaron al departamento y a Mendoza en la edición 2025 de los Evita, una de las competencias deportivas más importantes del país, que reúne a miles de jóvenes, adolescentes y personas mayores de todas las provincias, promoviendo los valores de la inclusión, la solidaridad, el trabajo en equipo y el esfuerzo personal.
Previo al viaje, el Intendente Gustavo Aguilera entregó remeras a toda la delegación tupungatina, gesto que simbolizó el respaldo institucional, el orgullo y la unión de una comunidad que valora el deporte como motor de integración, inclusión y desarrollo humano.
Entre los jóvenes deportistas tupungatinos que formaron parte de esta gran experiencia nacional se encuentran:
Zaira Calderón, quien se consagró Campeona Nacional en Lanzamiento de disco, alcanzando una marca de 37,51 metros, resultado que la posicionó en lo más alto del podio y la convirtió en una de las figuras mendocinas del certamen.
Martín Olmedo, que obtuvo la Medalla de Plata en la posta combinada 8x200 metros y el Tercer Puesto en 110 metros con vallas, demostrando su versatilidad y compromiso deportivo.
Juan José Leiva Jofré logró una valiosa Medalla de Bronce en 25 metros libres en natación adaptada, representando con orgullo a Tupungato y dejando en alto el espíritu de superación que caracteriza a la competencia.
Estos resultados reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los deportistas locales, así como el acompañamiento de sus familias, entrenadores y de la Dirección de Deportes de la Muni, que continúa impulsando la participación y el desarrollo del talento joven en distintas disciplinas deportivas.