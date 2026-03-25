Los jóvenes tejen el autocuidado en su rutina

Hoy, para un número creciente de personas, la antigua práctica del baduanjin, u “ocho piezas de brocado”, ofrece un nuevo enfoque para la salud física y mental.

Consiste en una elegante serie de ocho movimientos diseñados para estirar, fortalecer y equilibrar la energía del cuerpo, conocida como qi en la filosofía china. Esta práctica meditativa, que se remonta a la dinastía Song (960-1279), está cobrando un nuevo impulso, especialmente entre las generaciones más jóvenes de chinos que enfrentan las presiones de la vida urbana moderna.

Li, que comenzó a practicar baduanjin cuando tenía poco más de 60 años, ha notado un cambio en la popularidad de esta práctica. “Empecé porque es simple y funciona en todo el cuerpo, fortalece los músculos y mejora la circulación”, sostuvo. “Pero ahora veo que cada vez más jóvenes se suman a nuestras sesiones”.

Ruan Yize, un estudiante de doctorado de 25 años especializado en terapia del ejercicio en la Universidad de Medicina Tradicional China de Fujian, comenzó a practicar baduanjin en 2014, inicialmente por motivos de acondicionamiento físico. Sin embargo, tras una lesión deportiva en 2017, el joven descubrió su verdadero poder curativo. “No se trata solo de la forma física: también favorece la claridad mental y el equilibrio emocional”, dijo.

A diferencia de los entrenamientos de alta intensidad o de las rutinas complejas de gimnasio, el baduanjin combina movimientos lentos y deliberados con respiración profunda y concentración mental. Y lo mejor es que no requiere equipamiento especial ni mucho espacio, lo que lo convierte en una práctica ideal para quienes viven en ciudades y tienen agendas ocupadas. Esto quizá explique su creciente popularidad entre los jóvenes, muchos de los cuales llevan un estilo de vida sedentario, centrado en el trabajo y cargado de estrés laboral.

“Se puede practicar en cualquier lugar, en casa, en un parque o incluso en la oficina. Es una gran manera de conectar el movimiento físico con la relajación mental, y realmente funciona”, afirmó Ruan.

Ruan enseña baduanjin en su tiempo libre, especialmente a jóvenes profesionales y a visitantes internacionales en su universidad, aunque también hay cursos disponibles a través de plataformas de redes sociales o aplicaciones de fitness especializadas.

Li Jianlin, quien trabajó como creador de contenido de fitness para Keep, una de las aplicaciones deportivas más populares del país, diseñó programas de baduanjin para usuarios de distintos niveles. Señaló que personas de todas las edades practican baduanjin y que los deportes tradicionales están regresando a la vida cotidiana.

“A medida que la vida se acelera, el baduanjin te ayuda a bajar el ritmo y reencontrar tu centro”, concluyó.