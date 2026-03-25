México: no lo dejaron entrar por llegar tarde a la escuela y mató a dos profesoras. 

De acuerdo con Noticias Argentinas, el atacante identificado como Osmer primero le disparó por la espalda a una de las profesoras. Luego abrió fuego contra la segunda docente, quien intentó resguardarse detrás de un escritorio. Sin embargo, el joven se acercó y la remató, en una escena de extrema violencia que conmocionó a toda la comunidad.

Horas antes del ataque, el agresor había publicado en sus redes sociales un video posando con el arma frente a un espejo. En las imágenes vestía la misma ropa con la que fue detenido: una remera negra de manga larga con detalles en blanco, lo que se convirtió en una prueba clave para la investigación.

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Detención del agresor

Luego del ataque, las autoridades lograron detener al joven, quien quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, se investigan las circunstancias del hecho y si el agresor tenía antecedentes o algún conflicto previo dentro de la escuela.

El crimen generó una fuerte repercusión en todo el país, especialmente en la comunidad educativa, donde docentes y padres manifestaron su preocupación por la creciente violencia en entornos escolares.

Además, el caso reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad en instituciones educativas y la necesidad de reforzar medidas de prevención para evitar este tipo de episodios.

El brutal ataque vuelve a poner en agenda una problemática compleja, que involucra factores sociales, educativos y de seguridad, y que exige respuestas urgentes para proteger a docentes y estudiantes.