Depresión severa: en el hospital El Sauce se utiliza una terapia innovadora para tratarla

El caso de la joven española que pidió la eutanasia por depresión -entre otras problemáticas de salud- volvió a poner en foco los límites del sufrimiento en salud mental. En Mendoza, en paralelo, crecen los problemas vinculados a este campo: la depresión severa, los intentos de suicidio y las adicciones aparecen como algunas de las principales preocupaciones.
En ese escenario, en la provincia ya se aplica un tratamiento para los casos más complejos: aquellos que no responden a los antidepresivos. Se trata del uso de ketamina en dosis bajas, una alternativa que busca una mejora rápida en pacientes con depresión severa.
El hospital El Sauce es el único en el interior del país que lleva adelante este abordaje. El otro centro es el hospital Fernández, en Buenos Aires. Ambos se encuentran entre los pocos en Latinoamérica que aplican este tipo de tratamiento en el sistema público.
Una alternativa para cuadros de depresión que no mejoran
Ante el aumento de casos, el hospital El Sauce incorporó este tratamiento en junio de 2025. Está dirigido a personas con depresión severa que no lograron mejorar con medicación tradicional.
“Con este tratamiento, en poco tiempo desaparece la ideación suicida. Es muy rápido y efectivo”, explicó el director del hospital, Juan José Vilapriño.
El procedimiento se realiza con ketamina en dosis bajas, en un entorno controlado y con supervisión médica constante. Esto permite acompañar al paciente durante todo el proceso.
Uno de los puntos centrales es la rapidez de los efectos. A diferencia de otros tratamientos que pueden tardar semanas, en estos casos la mejora puede aparecer en poco tiempo. Esto también ayuda a evitar internaciones prolongadas.
Hospital Fernández, el antecedente para que Mendoza realizara el tratamiento
El desarrollo de este tipo de terapias en el país tiene antecedentes como el del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementó un programa para tratar la depresión mayor resistente con ketamina.
Según datos publicados en la revista especializada Vertex, el tratamiento está destinado a personas que no respondieron al menos a dos antidepresivos. La ketamina se administra en dosis subanestésicas, es decir, bajas, por vía endovenosa, y con monitoreo médico continuo.
El medio agrega que "el abordaje incluye la supervisión de un equipo multidisciplinario y tiene como objetivo lograr una rápida mejoría de los síntomas en cuadros complejos". Además, busca que el acceso a este tipo de terapias sea más sencillo dentro del sistema público, ya que durante años estuvieron limitadas al ámbito privado.
Es un avance que pone a los centros que lo aplican en un lugar casi exclusivo en Latinoamérica, y cuenta con aval internacional para utilizarlo en el contexto de que los pacientes superen cuadros de la depresión severa, en especial aquellos que no encuentran respuesta en los tratamientos más comunes.