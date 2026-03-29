Depresión severa: en el hospital El Sauce se utiliza una terapia innovadora para tratarla

Hospital El Sauce El hospital El Sauce, uno de los pioneros en el país en llevar a la práctica este tipo de tratamiento para que los pacientes con depresión severa puedan superar estos cuadros.

Una alternativa para cuadros de depresión que no mejoran

Ante el aumento de casos, el hospital El Sauce incorporó este tratamiento en junio de 2025. Está dirigido a personas con depresión severa que no lograron mejorar con medicación tradicional.

“Con este tratamiento, en poco tiempo desaparece la ideación suicida. Es muy rápido y efectivo”, explicó el director del hospital, Juan José Vilapriño.

Ketamina 1 La ketamina es el fármaco que se utiliza para tratar depresiones severas en Mendoza. También se utiliza en el hospital Fernández, de Buenos Aires. Imagen de internet

El procedimiento se realiza con ketamina en dosis bajas, en un entorno controlado y con supervisión médica constante. Esto permite acompañar al paciente durante todo el proceso.

Uno de los puntos centrales es la rapidez de los efectos. A diferencia de otros tratamientos que pueden tardar semanas, en estos casos la mejora puede aparecer en poco tiempo. Esto también ayuda a evitar internaciones prolongadas.

Hospital Fernández, el antecedente para que Mendoza realizara el tratamiento

El desarrollo de este tipo de terapias en el país tiene antecedentes como el del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementó un programa para tratar la depresión mayor resistente con ketamina.

Según datos publicados en la revista especializada Vertex, el tratamiento está destinado a personas que no respondieron al menos a dos antidepresivos. La ketamina se administra en dosis subanestésicas, es decir, bajas, por vía endovenosa, y con monitoreo médico continuo.

El medio agrega que "el abordaje incluye la supervisión de un equipo multidisciplinario y tiene como objetivo lograr una rápida mejoría de los síntomas en cuadros complejos". Además, busca que el acceso a este tipo de terapias sea más sencillo dentro del sistema público, ya que durante años estuvieron limitadas al ámbito privado.

Es un avance que pone a los centros que lo aplican en un lugar casi exclusivo en Latinoamérica, y cuenta con aval internacional para utilizarlo en el contexto de que los pacientes superen cuadros de la depresión severa, en especial aquellos que no encuentran respuesta en los tratamientos más comunes.