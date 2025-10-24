Los hinchas de Independiente Rivadavia ya viven en Córdoba la previa de la semifinal ante River

Él, hinchas del Millonario, ellas de Independiente Rivadavia. "Vinimos en el mismo auto. Venimos de Mendoza, fueron ocho horas de viaje. Somos amigos, compartimos la pasión que es el fútbol, pero por diferentes clubes", comentaron.

Embed - Hinchas de la Lepra en Córdoba

"En el auto veníamos viviendo esa rivalidad, estábamos viendo quién gana, quién se queda esta noche con el triunfo. Esperemos que seamos nosotros y no ellos. Aunque es fútbol y acá gana el que haga los goles", expresó el hincha de River. "La expectativa es ganar. Ganarles como la última vez. Así que esperemos tener suerte", refutó la simpatizante de la Lepra.

"Ahora vamos a comer un asado, vamos a compartir en un camping. Vamos a almorzar ahí y cada uno se va a ir con sus parcialidades. Después nos iremos a juntar y seguiremos compartiendo la noche, no importa el resultado, vamos a compartir igual, hicimos 8 horas de viaje para para venir a disfrutar", concluyeron desde ambas partes respecto a lo que sucederá en el antes y después del partido.

Los hinchas de Independiente Rivadavia marcando presencia en Córdoba

Desde temprano pudo verse a los fieles leprosos transitar por las calles de la Docta. Con camisetas y gorritos, los hinchas de Independiente Rivadavia fueron poblando de ilusiones la capital cordobesa a la espera del gran encuentro.