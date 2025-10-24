Los hinchas de Independiente Rivadavia ya viven en Córdoba la previa de la semifinal ante River

Independiente Rivadavia está ante un partido de enorme magnitud en su historia futbolística. Se medirá ante River en semifinales de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Este viernes se juega la segunda semifinal de Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River en el Mario Alberto Kempes, y los hinchas del Azul llegaron a Córdoba con la ilusión de acceder a la gran final donde espera Argentinos Juniors
Y en la previa del encuentro que se jugará a partir de las 22.10, algunos simpatizantes de la Lepra empezaron a darle color a las calles cordobesas con la ilusión de poder llegar a esa gran final donde ya espera Argentinos Juniors luego de vencer a Belgrano.
Entre las historias de los simpatizantes de Independiente Rivadavia a las que pudo acceder Diario UNO, se encontró la de un grupo de amigos que viajaron juntos a Córdoba para asistir a la semifinal entre River y la Lepra. La curiosidad es que el corazón de los tres simpatizantes estaba unido en el fútbol pero separado en colores.
Él, hinchas del Millonario, ellas de Independiente Rivadavia. "Vinimos en el mismo auto. Venimos de Mendoza, fueron ocho horas de viaje. Somos amigos, compartimos la pasión que es el fútbol, pero por diferentes clubes", comentaron.
"En el auto veníamos viviendo esa rivalidad, estábamos viendo quién gana, quién se queda esta noche con el triunfo. Esperemos que seamos nosotros y no ellos. Aunque es fútbol y acá gana el que haga los goles", expresó el hincha de River. "La expectativa es ganar. Ganarles como la última vez. Así que esperemos tener suerte", refutó la simpatizante de la Lepra.
"Ahora vamos a comer un asado, vamos a compartir en un camping. Vamos a almorzar ahí y cada uno se va a ir con sus parcialidades. Después nos iremos a juntar y seguiremos compartiendo la noche, no importa el resultado, vamos a compartir igual, hicimos 8 horas de viaje para para venir a disfrutar", concluyeron desde ambas partes respecto a lo que sucederá en el antes y después del partido.
Desde temprano pudo verse a los fieles leprosos transitar por las calles de la Docta. Con camisetas y gorritos, los hinchas de Independiente Rivadavia fueron poblando de ilusiones la capital cordobesa a la espera del gran encuentro.