3 trucos de jardinería con un desecho de cocina para darle vida a las plantas de interior

cascaras de banana 1 Jardinería: las cáscaras de banana aportan distintos nutrientes a tus plantas de interior.

Entre los trucos de jardinería que se destacan para aprovechar este desecho de cocina se encuentra el riego con agua de banana. Para esta técnica deberás guardar la cáscara en un recipiente hermético con agua, cerrar la tapa y dejar reposar durante 24 horas. Luego quitar la cáscara de la fruta y regar las plantas de interior con esa solución.

Por otro lado, también podrás frotar las cáscaras de banana sobre las hojas de las plantas de interior. El movimiento debe ser circular y realizarse con la cara interna de la cáscara de la fruta. Evita realizar esta práctica en ejemplares que tengan hojas sensibles o peludas, ya que obstruirían sus poros y afectaría a su fotosíntesis.

cascaras de banana Cuida tus plantas de interior con cáscaras de banana.

Finalmente, el tercero de los trucos de jardinería consiste en elaborar una infusión con las cáscaras de cinco bananas cortadas en pequeños trozos. Tienes que hervir dos litros de agua junto con las cáscaras durante 15 minutos o hasta que el líquido se ponga de color marrón. Dejar enfriar y luego colocar en una botella atomizadora para rociar las plantas de interior con esta solución.