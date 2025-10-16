Pocos lo saben: qué significa y para qué sirve colocar una cinta roja en las ramas del árbol de palta

Quien tiene un árbol de palta en su jardín contará con una planta de fruta noble y simples cuidados de jardinería. Pero, además de permitirnos comer deliciosos aguacates, este ejemplar también nos puede proteger. Según el Feng Shui, este poder estará ligado a la presencia de una cinta roja en sus ramas. A continuación, abordaremos el significado de este acto en profundidad.
Árbol de palta: por qué debes colocar una cinta roja en sus ramas y cuál es su significado
En muchos huertos o jardines es cada vez más habitual ver una cinta roja en el árbol de palta. Esto no es algo ornamental para potenciar la belleza del parque, sino que tiene una finalidad energética, de acuerdo a lo que explica el Feng Shui.
La filosofía asiática de origen taoísta nos dice que colocar una cinta roja en las ramas de dicha planta tiene un profundo significado vinculado a la protección. Atándola en un sector del árbol saludable y donde le pegue el sol de lleno durante gran parte del día, activaremos un escudo energético que ahuyentará a las malas vibras.
Esta práctica esotérica asegura que el rojo es un color asociado a la vitalidad y a la fuerza. Además, tiene una poderosa energía neutralizadora de lo negativo, transformando las vibras del ambiente, principalmente las que llegan desde el exterior de la vivienda.
También atar una cinta roja en el árbol de palta bloqueará envidias, malas intenciones y cualquier otra energía que perturbe tanto el bienestar del hogar como la armonía de quienes lo habitan. Por último, desarrollar esta práctica sobre la planta de aguacate nos permitirá tener un talismán para atraer abundancia, buena suerte, dinero y prosperidad.
Para realizar este ritual con el árbol de palta, primero debemos conseguir una cinta fina y de color rojo intenso. La misma debe ser de tela, evitando así aquellas de materiales sintéticos o plástico. A continuación, escoger una rama sana y atar la cinta suavemente, sin apretar para no dañar la planta ni interferir con su crecimiento.
Este ritual puede hacerse una vez por mes o cada vez que la cinta roja se destiña por el sol y su color se apague. Siempre tendremos que realizarlo repitiendo en voz alta una frase o afirmación que deseamos para el hogar y la familia, como por ejemplo “que la energía se renueve” o “que se vaya la pobreza”.