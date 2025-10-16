Pocos lo saben: qué significa y para qué sirve colocar una cinta roja en las ramas del árbol de palta

árbol de palta Si tienes un árbol de palta, te recomiendo atarle una cinta roja en sus ramas.

Esta práctica esotérica asegura que el rojo es un color asociado a la vitalidad y a la fuerza. Además, tiene una poderosa energía neutralizadora de lo negativo, transformando las vibras del ambiente, principalmente las que llegan desde el exterior de la vivienda.

También atar una cinta roja en el árbol de palta bloqueará envidias, malas intenciones y cualquier otra energía que perturbe tanto el bienestar del hogar como la armonía de quienes lo habitan. Por último, desarrollar esta práctica sobre la planta de aguacate nos permitirá tener un talismán para atraer abundancia, buena suerte, dinero y prosperidad.

árbol de palta cinta roja Este ritual atraerá buena suerte a tu hogar.

Para realizar este ritual con el árbol de palta, primero debemos conseguir una cinta fina y de color rojo intenso. La misma debe ser de tela, evitando así aquellas de materiales sintéticos o plástico. A continuación, escoger una rama sana y atar la cinta suavemente, sin apretar para no dañar la planta ni interferir con su crecimiento.

Este ritual puede hacerse una vez por mes o cada vez que la cinta roja se destiña por el sol y su color se apague. Siempre tendremos que realizarlo repitiendo en voz alta una frase o afirmación que deseamos para el hogar y la familia, como por ejemplo “que la energía se renueve” o “que se vaya la pobreza”.