Pocos lo saben: por qué debes colocar una botella de agua en el tronco de tu árbol de palta

árbol de palta Este truco le permitirá al árbol de palta crecer con fuerza.

Este truco casero garantizará que la Persea americana reciba la humedad necesaria de forma continua, evitando la intermitencia y el desperdicio del riego superficial tradicional. La técnica se centra en la liberación lenta de agua y para lograrla se requiere, únicamente, buscar una botella de plástico resistente, preferentemente de 2 litros, y seguir unos sencillos pasos.

Lo primero, será realizar entre seis y ocho pequeños orificios en la base de la botella. Luego, llenar el envase completamente con agua y luego enterrarlo boca abajo en la tierra, cerca del tronco de la planta. Es fundamental que la botella quede lo suficientemente cerca para que el agua llegue a las raíces, pero sin tocarlas directamente para no dañarlas.

botella de plástico Este truco te ayudará a potenciar el crecimiento del árbol de palta.

Al estar enterrada, el agua se filtra lentamente en el suelo, goteando hacia abajo. Este proceso asegura una hidratación profunda y sostenida a medida que el árbol la requiere. De esta manera, se mantiene un nivel de humedad estable en las capas subterráneas, lo cual es vital para el desarrollo radicular del ejemplar y su resistencia al estrés hídrico.

De esta forma, la liberación paulatina de agua permitirá que el árbol absorba nutrientes y crezca de manera constante, desarrollando una estructura más robusta y resistente, permitiéndonos cosechar paltas en gran cantidad.