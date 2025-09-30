Inicio Política Ulpiano Suarez
Iniciativa verde

Ulpiano Suarez estrenó drones para fumigar el arbolado público

El municipio aplicó la tecnología por primera vez en La Alameda y Plaza Italia para controlar el psílido que genera "pegote" en veredas

Por UNO
El novedoso método que implementó la Municipalidad de Ciudad para la fumigación del arbolado público con drones.
El novedoso método que implementó la Municipalidad de Ciudad para la fumigación del arbolado público con drones.

La Municipalidad de Ciudad realizó la primera pulverización con drones para controlar plagas que afectan principalmente a las tipas. En esta primera ocasión se utilizó en árboles de La Alameda y de Plaza Italia, donde estuvo presente el jefe comunal Ulpiano Suarez.

El operativo se orientó a mitigar la plaga conocida como psirio, que afecta a las tipas y genera secreciones azucaradas que provocan un “pegote” en veredas y calzadas, dificultando el disfrute de las plazas. La intervención se ejecutó con equipos alquilados a la empresa mendocina Agro Vants, utilizando productos orgánicos para control biológico autorizados para uso urbano.

“Se trabajó en la plaza Italia con pulverización aérea mediante drones para alcanzar la altura de las tipas y otros ejemplares de gran porte. La Ciudad de Mendoza es pionera en aplicar esta tecnología para el cuidado del arbolado urbano. La operación está a cargo de la empresa mendocina Agro Vants y nos permite aplicar productos orgánicos de control biológico sobre las copas, con precisión y seguridad. Porque desde nuestra gestión, cuidar la Ciudad también es innovar en cómo protegemos los espacios verdes”, remarcó Ulpiano Suarez, quien tras la actividad felicitó a todo el equipo de la empresa contratada por su profesionalismo y compromiso con el cuidado del ambiente.

Embed - La Ciudad de Mendoza fumiga el arbolado público con drones

Cómo funciona el sistema del mega drone que implementó Ciudad

Los drones realizan vuelos programados que liberan una nube de microgotas (del orden de los 100 micrones) impulsadas por ventiladores integrados. El plan de vuelo es totalmente computarizado: se definen altura, presión, velocidad, caudal y disposición de los picos. El equipo ejecuta la aplicación de manera precisa sobre la copa de los árboles. En entornos urbanos, operan a baja altura respecto del objetivo (entre 4 y 6 metros), lo que mejora la cobertura y reduce la dispersión del producto.

drones fumaginacion ciudad
Los drones que utiliza la Municipalidad de Ciudad para fumigar el arbolado público.

Los drones que utiliza la Municipalidad de Ciudad para fumigar el arbolado público.

Los beneficios de la pulverización con drones:

  • Mayor rapidez: en apenas una hora y media se puede realizar el mismo trabajo que con el sistema tradicional llevaba hasta una semana.
  • Ahorro de agua y productos: un operativo convencional demanda alrededor de 5.000 litros por plaza, mientras que con drones el consumo baja a 400 litros, siempre con insumos orgánicos autorizados.
  • Cobertura total: permite llegar a árboles de más de 20 metros de altura, logrando un mojado homogéneo en la copa completa, algo que no es posible con camiones pulverizadores.
  • Seguridad: el piloto permanece alejado del producto y de la zona de aplicación, resguardando a trabajadores, peatones y mascotas. De todas maneras, el sistema está validado para no generar ningún tipo de riesgo a la salud ni al ambiente.
  • Sustentabilidad: los equipos funcionan con baterías, sin emisiones contaminantes y con mínima generación de ruido, lo que evita molestias a los ciudadanos.
  • Innovación local: se trata de un avance pionero a nivel urbano en la provincia, gracias a la articulación con Agro Vants, empresa mendocina que adapta tecnologías desarrolladas en cultivos de vid, frutales y hortalizas de alta precisión.

Cuáles serán los próximos objetivos de los drones

En los próximos días, la Municipalidad continuará con aplicaciones en los principales espacios públicos que concentran tipas y otras especies de gran porte, como la Alameda, plaza Independencia, calle Mitre y plaza Chile, reforzando así la estrategia de control biológico y cuidado del arbolado urbano.

Desde Agro Vants destacaron que es la primera vez que un organismo municipal contrata este servicio para un uso urbano, lo que convierte a la Ciudad de Mendoza en pionera e innovadora en la incorporación de drones al cuidado de espacios verdes. Subrayaron además que este desarrollo es resultado de años de investigación aplicada en cultivos de Mendoza, San Juan, San Luis y otras provincias, adaptado ahora a la gestión ambiental urbana.

