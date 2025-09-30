Ulpiano Suarez estrenó drones para fumigar el arbolado público

Embed - La Ciudad de Mendoza fumiga el arbolado público con drones

Cómo funciona el sistema del mega drone que implementó Ciudad

Los drones realizan vuelos programados que liberan una nube de microgotas (del orden de los 100 micrones) impulsadas por ventiladores integrados. El plan de vuelo es totalmente computarizado: se definen altura, presión, velocidad, caudal y disposición de los picos. El equipo ejecuta la aplicación de manera precisa sobre la copa de los árboles. En entornos urbanos, operan a baja altura respecto del objetivo (entre 4 y 6 metros), lo que mejora la cobertura y reduce la dispersión del producto.

drones fumaginacion ciudad Los drones que utiliza la Municipalidad de Ciudad para fumigar el arbolado público.

Los beneficios de la pulverización con drones:

Mayor rapidez: en apenas una hora y media se puede realizar el mismo trabajo que con el sistema tradicional llevaba hasta una semana.

Ahorro de agua y productos: un operativo convencional demanda alrededor de 5.000 litros por plaza, mientras que con drones el consumo baja a 400 litros, siempre con insumos orgánicos autorizados.

Cobertura total: permite llegar a árboles de más de 20 metros de altura, logrando un mojado homogéneo en la copa completa, algo que no es posible con camiones pulverizadores.

Seguridad: el piloto permanece alejado del producto y de la zona de aplicación, resguardando a trabajadores, peatones y mascotas. De todas maneras, el sistema está validado para no generar ningún tipo de riesgo a la salud ni al ambiente.

Sustentabilidad: los equipos funcionan con baterías, sin emisiones contaminantes y con mínima generación de ruido, lo que evita molestias a los ciudadanos.

Innovación local: se trata de un avance pionero a nivel urbano en la provincia, gracias a la articulación con Agro Vants, empresa mendocina que adapta tecnologías desarrolladas en cultivos de vid, frutales y hortalizas de alta precisión.

Cuáles serán los próximos objetivos de los drones

En los próximos días, la Municipalidad continuará con aplicaciones en los principales espacios públicos que concentran tipas y otras especies de gran porte, como la Alameda, plaza Independencia, calle Mitre y plaza Chile, reforzando así la estrategia de control biológico y cuidado del arbolado urbano.

Desde Agro Vants destacaron que es la primera vez que un organismo municipal contrata este servicio para un uso urbano, lo que convierte a la Ciudad de Mendoza en pionera e innovadora en la incorporación de drones al cuidado de espacios verdes. Subrayaron además que este desarrollo es resultado de años de investigación aplicada en cultivos de Mendoza, San Juan, San Luis y otras provincias, adaptado ahora a la gestión ambiental urbana.