San Martín y Full Pádel, en la cuenta regresiva para el FIP Silver Mendoza 2025

Tanto en la qualy como en el cuadro habrá por supuesto representantes mendocinos como Jeremías Rufino y Tomás Ziza y la correntina afincada en Mendoza Dany Niella en dupla con la chilena Noelia Suárez

"El lunes recién vamos a tener los horarios y los cuadros pero el costo de las entradas va a ser de $5.000 para jueves y viernes, $10.000 el sábado y $12.000 el domingo, aunque también están la venta abonos para toda la semana por $25.000", reveló Alejandro Morcos, uno de los organizadores junto a Leandro Honorato, Pancho Camus y Guillermo Meier.

El certamen se juega íntegramente en las canchas outdoor del Full Pádel de San Martín y cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de san Martín, el Grupo Panella, Celer internet y el Gobierno de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes.

La lista de jugadores del FIP Silver Mendoza 2025

Entry-List-Fip-Silver-San-Martin-MZA-Mv2

Las jugadoras del FIP Bronze Mendoza 2025