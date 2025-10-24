San Martín y Full Pádel, en la cuenta regresiva para el FIP Silver Mendoza 2025

Los fanáticos del pádel tendrán otra gran oportunidad de disfrutar de un torneo de primer nivel con la disputa del FIP Silver Mendoza 2025 que se llevará a cabo en San Martín.
Los fanáticos del pádel tendrán otra gran oportunidad de disfrutar de un torneo de primer nivel con la disputa del FIP Silver Mendoza 2025 que se llevará a cabo en San Martín.
Los fanáticos del pádel tendrán otra gran oportunidad de disfrutar de un torneo de primer nivel con la disputa del FIP Silver Mendoza 2025 que se llevará a cabo en San Martín.
A decir verdad será un FIP Silver masculino, con figuras como Sanyo Gutiérrez, el Tolito Aguirre y Alex Chozas y premios por 7.500 euros, y un FIP Bronze femenino en el que se repartirán 3.500 euros en premios y se anuncia un cuadro de primer nivel con figuras como Sofía Córdoba, Daniela Banchero e Irene Jiménez.
El torneo, con puntos para el ranking mundial, arranca el miércoles 29 con la clasificación, el jueves 30 culmina la qualy, el viernes 31 la primera ronda del cuadro principal, el sábado 1 los octavos y cuartos de final y el domingo 2 se juegan las semifinales y finales tanto de caballeros como de damas.
Tanto en la qualy como en el cuadro habrá por supuesto representantes mendocinos como Jeremías Rufino y Tomás Ziza y la correntina afincada en Mendoza Dany Niella en dupla con la chilena Noelia Suárez
"El lunes recién vamos a tener los horarios y los cuadros pero el costo de las entradas va a ser de $5.000 para jueves y viernes, $10.000 el sábado y $12.000 el domingo, aunque también están la venta abonos para toda la semana por $25.000", reveló Alejandro Morcos, uno de los organizadores junto a Leandro Honorato, Pancho Camus y Guillermo Meier.
El certamen se juega íntegramente en las canchas outdoor del Full Pádel de San Martín y cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de san Martín, el Grupo Panella, Celer internet y el Gobierno de Mendoza a través de la Subsecretaría de Deportes.