Colocar perejil en el alimento de tu mascota: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Es importante que seas moderado a la hora de realizar este truco casero, ya que en grandes cantidades puede tener un efecto diurético y es perjudicial para los riñones.

El perejil seco también funciona, pero está menos concentrado que el fresco. Puedes dar de dos a tres cucharaditas de perejil seco para una mascota de 555 kg.

mascota, truco casero Antes de realizar este truco casero, es mejor que consultes con un veterinario.

Más allá de la salud de los riñones, es importante que no des perejil a las mascotas embarazadas, ya que puede causar complicaciones en el proceso.

El perejil puede eliminar el mal aliento en tu mascota, principalmente por su alto contenido de clorofila, que actúa como un desodorante natural al neutralizar las bacterias y los olores de la boca.

Por qué las mascotas tienen mal aliento

Las mascotas tienen mal aliento debido a problemas de salud bucal como acumulación de placa, sarro, gingivitis o enfermedad periodontal, que son causados por bacterias y restos de comida.

Otras causas pueden incluir una dieta deficiente, enfermedades internas como diabetes, problemas renales o hepáticos, o infecciones en la boca. Para prevenirlo, es importante una buena higiene dental y una dieta de calidad.