Colocar perejil en el alimento de tu mascota: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A la hora de tener una mascota, son muchos los elementos caseros que puedes usar en beneficio de ella. Uno de ellos es el perejil, hierba aromática originaria del Mediterráneo, utilizada comúnmente en la cocina para realzar sabores. Pero, ¿Cuál es el beneficio en este caso?
Lo cierto es que el perejil puede tener un alto impacto en la salud de tu mascota, pero, en este caso, puede usarse para dejar atrás un problema muy asentado: la presencia del mal aliento.
Cómo usar el perejil para eliminar el mal aliento en tu mascota
Para usar el perejil para eliminar el mal aliento en tu mascota, lávalo bien, pícalo finamente y mézclalo en su comida. Las cantidades deben ser pequeñas, aproximadamente una cucharadita por cada 4.54.54.5 kg de peso corporal, y se debe dar con moderación.
Es importante que seas moderado a la hora de realizar este truco casero, ya que en grandes cantidades puede tener un efecto diurético y es perjudicial para los riñones.
El perejil seco también funciona, pero está menos concentrado que el fresco. Puedes dar de dos a tres cucharaditas de perejil seco para una mascota de 555 kg.
Más allá de la salud de los riñones, es importante que no des perejil a las mascotas embarazadas, ya que puede causar complicaciones en el proceso.
El perejil puede eliminar el mal aliento en tu mascota, principalmente por su alto contenido de clorofila, que actúa como un desodorante natural al neutralizar las bacterias y los olores de la boca.
Por qué las mascotas tienen mal aliento
Las mascotas tienen mal aliento debido a problemas de salud bucal como acumulación de placa, sarro, gingivitis o enfermedad periodontal, que son causados por bacterias y restos de comida.
Otras causas pueden incluir una dieta deficiente, enfermedades internas como diabetes, problemas renales o hepáticos, o infecciones en la boca. Para prevenirlo, es importante una buena higiene dental y una dieta de calidad.