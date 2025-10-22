Para qué sirve el vinagre en el pelaje de tu mascota y por qué recomiendan aplicarlo

El vinagre, especialmente el de sidra de manzana diluido en agua, puede servir para repeler pulgas y garrapatas en tu mascota, mejorar el brillo de su pelaje y ayudar a mantener la piel limpia.

En el primero de los casos, sucede que olor del vinagre de sidra de manzana puede actuar como un repelente natural contra estos parásitos, evitando que se alojen y dañen a tu amigo peludo.

Para aplicar el vinagre como spray en el pelaje de tu mascota, se pueden mezclar partes iguales de vinagre y agua en un spray, rociando la solución en diferentes zonas antes de salir al exterior.

pulgas y garrapatas, mascotas.jpg Las pulgas y garrapatas pueden ocasionar graves problemas en tu mascota.

Más allá de las pulgas y garrapatas, el uso del vinagre de manzana puede ayudar a eliminar bacterias y a mantener el pelaje de tu mascota limpio, previniendo problemas en la piel.

Cómo usar el vinagre en tu mascota de forma segura

Para usar el vinagre de forma segura en el pelaje de tu mascota, deberás seguir los consejos que se muestran a continuación, con la precaución de utilizarlo de forma diluida: