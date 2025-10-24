Unos 4.000 fanáticos de Independiente Rivadavia viajaron para ver la semifinal de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River se enfrentarán a partir de las 22:10 en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia y River se enfrentarán a partir de las 22:10 en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia y River se enfrentarán a partir de las 22:10 en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Argentinos Juniors.
El encuentro será transmisión de Radio Nihuil y en Córdoba hay mucha expectativa, con unos 30.000 hinchas de ambos equipos que han invadido la Docta y de a poco se van reuniendo en alguno de los campings cercanos, para disfrutar de la previa.
El equipo de Alfredo Berti llega con la baja sensible del paraguayo Villalba, pero también con mucha motivación y viviendo las horas previas al partido con la visita de algunos familiares y amigos.
Por lo que ha trabajado en la semana el once inicial de la Lepra sería con Centurión en el arco, Osella, Leonard Costa, Sheyko, Studer y Luciano Gómez. La mitad de la cancha para Cardillo, Bottari, Amarfil, Matías Fernández, Villa y Arce.
La ilusión de la Lepra es repetir lo hecho el año pasado ante River en Mendoza, pero también están preparados para un partido largo que puede llegar a los penales.
River no llega en su mejor momento, aunque viene de ganarle en el mismo estadio, a Talleres de Córdoba por la Liga Profesional, por eso tanto los hinchas, como el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes se ilusionan con dar un paso histórico, quizás después del ascenso de 2023 el más importante de la historia de Independiente.
Un día totalmente gris, con algo de lluvia (unos 20 grados) en el que se espera que unos 4.000 leprosos asistan al encuentro que clasificará al ganador para la final a la que ya se clasificó Argentino Juniors, que le ganó a Belgrano 2 a 1.