Unos 4.000 fanáticos de Independiente Rivadavia viajaron para ver la semifinal de la Copa Argentina

Por lo que ha trabajado en la semana el once inicial de la Lepra sería con Centurión en el arco, Osella, Leonard Costa, Sheyko, Studer y Luciano Gómez. La mitad de la cancha para Cardillo, Bottari, Amarfil, Matías Fernández, Villa y Arce.

lepra 2

La ilusión de la Lepra es repetir lo hecho el año pasado ante River en Mendoza, pero también están preparados para un partido largo que puede llegar a los penales.

River no llega en su mejor momento, aunque viene de ganarle en el mismo estadio, a Talleres de Córdoba por la Liga Profesional, por eso tanto los hinchas, como el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes se ilusionan con dar un paso histórico, quizás después del ascenso de 2023 el más importante de la historia de Independiente.

Un día totalmente gris, con algo de lluvia (unos 20 grados) en el que se espera que unos 4.000 leprosos asistan al encuentro que clasificará al ganador para la final a la que ya se clasificó Argentino Juniors, que le ganó a Belgrano 2 a 1.