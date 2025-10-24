Una nena de 2 años perdió un brazo al quedar atrapada en un secarropas en su casa de Maipú

Ambulancia La pequeña fue derivada de urgencia al hospital Notti, donde le practicaron una cirugía. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La mamá de la pequeña relató a los médicos que el accidente ocurrió mientras el secarropa se encontraba en funcionamiento, y la niña habría introducido el brazo hasta la altura del hombro, lo que provocó la grave lesión.

En el caso intervienen la Oficina Fiscal de Maipú y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), quienes trabajan para determinar las circunstancias del hecho que es muy común para los traumatólogos infantiles.

Los profesionales de Mendoza, como del país, observan con frecuencia este tipo de problemas en las guardias de los hospitales, en las que se presentan importantes fracturas y en el peor de los casos, situaciones como la de la pequeña de Maipú con lesiones irreversibles.