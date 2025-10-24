Una nena de 2 años perdió un brazo al quedar atrapada en un secarropas en su casa de Maipú

Una niña de 2 años sufrió la amputación traumática del brazo derecho luego de un grave accidente doméstico ocurrido en una vivienda de Fray Luis Beltrán, Maipú. Según las primeras informaciones, la nena introdujo la extremidad en la secadora de ropa que estaba en funcionamiento. El caso es investigado por la Justicia.
El hecho fue reportado este viernes cerca de las 13.50 y tomó intervención personal policial de la Comisaría 61° en la zona rural de Maipú. Según informaron fuentes policiales, la menor de edad fue trasladada de urgencia al hospital Notti por su madre, de 22 años.
Al ser examinada por el médico de guardia, se diagnosticó la amputación completa del brazo derecho, por lo que la pequeña fue ingresada inmediatamente al quirófano.
La mamá de la pequeña relató a los médicos que el accidente ocurrió mientras el secarropa se encontraba en funcionamiento, y la niña habría introducido el brazo hasta la altura del hombro, lo que provocó la grave lesión.
En el caso intervienen la Oficina Fiscal de Maipú y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), quienes trabajan para determinar las circunstancias del hecho que es muy común para los traumatólogos infantiles.
Los profesionales de Mendoza, como del país, observan con frecuencia este tipo de problemas en las guardias de los hospitales, en las que se presentan importantes fracturas y en el peor de los casos, situaciones como la de la pequeña de Maipú con lesiones irreversibles.