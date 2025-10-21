Ibaceta inauguró su 10° sucursal en Maipú

Ibaceta celebró la apertura oficial de su nuevo local comercial en Maipú, ubicado en Patricias Argentinas 377, en pleno centro de la ciudad, el pasado 16 de octubre.
Con la misma, la empresa alcanza su 10° sucursal, reafirmando su presencia en la región y su compromiso con el crecimiento de emprendedores, comercios y familias mendocinas.
El evento contó con una excelente convocatoria de clientes, colaboradores y miembros de la comunidad maipucina, quienes recorrieron las nuevas instalaciones y se capacitaron de la mano de Maximiliano Panero con la charla “Estrategias para potenciar tu venta”, brindando herramientas prácticas a los asistentes para impulsar sus espacios de venta.
Con más de 24 años de trayectoria, Ibaceta se consolida como una de las cadenas más completas del país en equipamiento comercial y artículos del hogar. Este nuevo local comercial de Ibaceta en Maipú representa un paso más en el plan de expansión regional de la compañía, que actualmente cuenta con presencia en Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, y su centro de atención online con soporte a todo el país.
Bajo el lema “Lo que querés tener, cómo lo querés pagar.” Ibaceta continúa apostando al servicio personalizado y la cercanía con quienes construyen, crean y emprenden día a día.