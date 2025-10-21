Ibaceta inauguró su 10° sucursal en Maipú

Con la misma, la empresa alcanza su 10° sucursal, reafirmando su presencia en la región y su compromiso con el crecimiento de emprendedores, comercios y familias mendocinas.

El evento contó con una excelente convocatoria de clientes, colaboradores y miembros de la comunidad maipucina, quienes recorrieron las nuevas instalaciones y se capacitaron de la mano de Maximiliano Panero con la charla “Estrategias para potenciar tu venta”, brindando herramientas prácticas a los asistentes para impulsar sus espacios de venta.