El Teatro Griego de Maipú llevará el nombre del Papa Francisco

En los fundamentos de la ordenanza, el cuerpo legislativo maipucino señala que la designación del Teatro Griego, uno de los espacios culturales más importantes del departamento, representa un homenaje significativo para quien colocó a la Argentina en un lugar destacado en el escenario internacional.

“Francisco fue un ejemplo de humildad, compromiso y amor por los demás no solo para los argentinos, sino para los ciudadanos de todo el mundo: su mensaje trascendió fronteras y religiones, inspirando a millones de personas. Nombrar este espacio en su honor es una forma de mantener vivo su legado y sus valores entre los maipucinos”, recalcó el intendente Matías Stevanato.

La obra de Francisco, a lo largo de sus 12 años de papado, dejó una huella imborrable en el corazón de todo el mundo. Es por eso que desde Maipú se decidió honrar la memoria del Sumo Pontífice colocando su nombre a un espacio en donde se congregan miles de personas para diferentes eventos y festividades.