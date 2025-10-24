Las 3 señales de tránsito que nadie logra diferenciar entre sí: qué significan

Qué significan las 3 señales de prevención y en qué se diferencian

conducir (1) En calles y rutas, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación.

En las rutas y calles argentinas es común encontrar señales amarillas con figuras en forma de T, Y o con un brazo lateral. Aunque parecen similares, cada una tiene un significado distinto que puede marcar la diferencia entre una maniobra segura o un accidente.

Encrucijada (Empalme)

Esta señal de tránsito, que muestra una línea principal con otra que se une desde un costado, advierte al conductor que se aproxima una vía secundaria que se incorpora a la principal. Es decir, se trata de un empalme. Indica que puede aparecer tránsito desde un costado, por lo que se recomienda reducir la velocidad y estar atento a vehículos que se incorporen.

Encrucijada (Bifurcación)

La señal con forma de Y informa que el camino se divide en dos direcciones. En este punto, el conductor deberá elegir uno de los dos ramales. Es habitual verla en rutas que se separan hacia distintas localidades o en desvíos de autopistas.

señales de transito de advertencias Estas tres señales de tránsito son muy comunes y suelen verse sobre todo en rutas. Si no sabías que significaban, esta nota te lo cuenta.

Encrucijada (Bifurcación Alternativa)

Por último, la señal en forma de T advierte que la vía termina en un cruce transversal, por lo que no se puede continuar de frente. El conductor debe girar obligatoriamente a la derecha o a la izquierda. Es una advertencia clave en caminos rurales o calles que finalizan abruptamente.

Estas tres señales pertenecen al grupo P-24 del Manual de Señalamiento Vial y son de advertencia preventiva. Reconocerlas permite anticipar maniobras, evitar giros bruscos y mantener una conducción segura.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias