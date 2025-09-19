Señales de tránsito: qué significan las flechas que aparecen dibujadas en la calle

Estas señales horizontales, que forman parte de la señalización vial reglamentaria, no están allí por decoración. Cada flecha tiene un significado específico que los automovilistas deben respetar, ya que su incumplimiento puede derivar en multas o, lo que es peor, en accidentes.

Qué significan las flechas pintadas en la calle

fechas en la calle En las calles se pueden observar flechas de diferentes formas. ¿Sabes qué es lo que significan?

Las flechas en la calzada indican la dirección obligatoria del tránsito en un carril determinado. De esta forma, guían al conductor sobre si puede continuar derecho, girar a la derecha, girar a la izquierda o realizar una combinación de maniobras.

Estas señales de tránsito generalmente horizontales, que forman parte de la señalización vial reglamentaria, no están allí por decoración. Cada flecha tiene un significado específico que los automovilistas deben respetar, ya que su incumplimiento puede derivar en multas o, lo que es peor, en accidentes.

Por ejemplo:

Si la flecha va en sentido recto obliga a continuar en línea recta.

Si la flecha es curva a la derecha o izquierda señala que el vehículo debe girar en esa dirección.

En cambio, si la flecha es combinada (recta y curva) indica que en ese carril está permitido seguir derecho o girar.

De esta manera, las flechas ayudan a ordenar el tránsito en intersecciones, accesos a avenidas o salidas de autopistas, evitando confusiones y maniobras peligrosas.

fechas en la calle (2) Estas flechas indican como debe continuar el conductor por la calle.

Qué pasa si no se respetan

Ignorar las flechas pintadas en la calle puede considerarse una infracción de tránsito. Según la legislación vigente en Argentina, no cumplir con las indicaciones viales puede derivar en sanciones económicas y en la pérdida de puntos en el registro de conducir.

Las flechas pintadas en la calzada forman parte de un lenguaje vial universal, comprendido en casi todos los países del mundo. Aunque puedan variar en estilo o tamaño, su significado es prácticamente el mismo: orientar, organizar y hacer más seguro el tránsito diario.

En Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación. En el caso de las señales que hoy vimos, ambas tienen como objetivo ordenar el tránsito y evitar maniobras peligrosas. El incumplimiento de estas señales puede derivar en multas, la retención de la licencia e incluso en accidentes.