Señales de tránsito: cuál es la diferencia entre una línea blanca continua y una discontinua en la ruta

Su presencia significa que, por razones de seguridad vial, es obligatorio mantenerse en el carril en el que se circula. Además, este tipo de señalización se encuentra, por lo general, en curvas peligrosas, en puentes y túneles, en zonas con poca visibilidad o en sectores cercanos a intersecciones o cruces.

La razón es sencilla: en estos lugares, cualquier cambio de carril puede generar un accidente grave.

Línea blanca discontinua: qué significa

lineas blanca discontinua en la ruta Esta línea se utiliza para dividir una avenida en carriles y dirigir el tránsito

Por otro lado, la línea blanca discontinua, compuesta por trazos cortos separados, sí permite el cambio de carril. Su función principal es separar carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección. Se trata de la línea divisoria más común y reconocida.

Eventualmente, podemos encontrarlas en avenidas de varios carriles, autopistas o rutas, y calles urbanas con circulación en un solo sentido

Gracias a esta demarcación, los conductores pueden realizar maniobras de adelantamiento o sobrepaso, siempre respetando las normas de tránsito y verificando que la maniobra sea segura.

En este sentido, la diferencia es clara, la línea blanca continua prohíbe cambiar de carril; mientras que la discontinua separa carriles en la misma dirección y permite el cambio.

En Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación. En el caso de las señales que hoy vimos, ambas tienen como objetivo ordenar el tránsito y evitar maniobras peligrosas. El incumplimiento de estas señales puede derivar en multas, la retención de la licencia e incluso en accidentes.