Señales de tránsito: cuál es la diferencia entre una línea blanca continua y una discontinua en la ruta

Hay cosas básicas a la hora de manejar que son cotidianas, pero que pueden pasar de largo. ¿Cuál es la diferencia entre una línea continua y otra punteada?

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Cuando manejamos es común encontrar diferentes señalizaciones, pero no siempre reflexionamos sobre el significado de las líneas de división. Para aclarar dudas sobre su interpretación, te contamos cuál es la diferencia entre dos muy comunes y particulares que se ven en las calles: las líneas blancas, continuas o punteadas.

Las líneas en las calles y rutas son marcas viales o señales de tránsito, esenciales para organizar la circulación y evitar accidentes. Sin embargo, no todos los conductores tienen claro el significado de cada forma en la línea ni de cada color. Saber cuál es la diferencia entre ellas puede evitar multas y, sobre todo, salvar vidas.

Qué significa la línea blanca continua

Esta línea divide un camino en carriles en la misma dirección, y no se puede rebasar cuando está presente

Cuando vamos manejando, ya sea en ruta o calle, el sendero siempre está señalizado. Algunas veces con una línea blanca continua indicando un camino en carriles en la misma dirección, la cual no se permite cambiar de carril ni realizar maniobras de adelantamiento.

Su presencia significa que, por razones de seguridad vial, es obligatorio mantenerse en el carril en el que se circula. Además, este tipo de señalización se encuentra, por lo general, en curvas peligrosas, en puentes y túneles, en zonas con poca visibilidad o en sectores cercanos a intersecciones o cruces.

La razón es sencilla: en estos lugares, cualquier cambio de carril puede generar un accidente grave.

Línea blanca discontinua: qué significa

Esta línea se utiliza para dividir una avenida en carriles y dirigir el tránsito

Por otro lado, la línea blanca discontinua, compuesta por trazos cortos separados, sí permite el cambio de carril. Su función principal es separar carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección. Se trata de la línea divisoria más común y reconocida.

Eventualmente, podemos encontrarlas en avenidas de varios carriles, autopistas o rutas, y calles urbanas con circulación en un solo sentido

Gracias a esta demarcación, los conductores pueden realizar maniobras de adelantamiento o sobrepaso, siempre respetando las normas de tránsito y verificando que la maniobra sea segura.

En este sentido, la diferencia es clara, la línea blanca continua prohíbe cambiar de carril; mientras que la discontinua separa carriles en la misma dirección y permite el cambio.

En Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación. En el caso de las señales que hoy vimos, ambas tienen como objetivo ordenar el tránsito y evitar maniobras peligrosas. El incumplimiento de estas señales puede derivar en multas, la retención de la licencia e incluso en accidentes.

