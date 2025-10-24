Un jugador de Boca podría jugar el Mundial 2026 para una selección inesperada

El país insular africano tiene una gran cantidad de jugadores distribuidos en muchos países. Cabo Verde fue una colonia portuguesa y se independizó en 1975. La selección nacional jugó su primer partido el 19 de abril de 1978 contra Guinea, cuando perdió 1-0. Tras la afiliación de la federación caboverdiana a la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA en 1982, este combinado jugó su primera clasificación a la Copa Africanas de las Naciones en 1992.

AYRTON COSTA, ¿LLAMADO POR LA SELECCIÓN DE CABO VERDE?



Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, le explicó esta posibilidad a Olé



"Ayrton es nieto de caboverdeano, con lo cual si se nacionalizara y lo convocaran…

La otra posibilidad, que también vendría por el lado de la nacionalización, es la de usar la ascendencia de su abuela paraguaya para integrar la selección de Paraguay que dirige el argentino Gustavo Alfaro y que conoce la calidad de Ayrton Costa.

Todas estas especulaciones y expresiones de deseo aún no han tenido respuesta del propio jugador involucrado. Ayrton, nacido en Quilmes, Buenos Aires, hace 26 años, ha jugado en este torneo Clausura 2025 6 partidos, con 1 gol (contra Newell´s) y una tarjeta amarilla. Estuvo en la pasada derrota de Boca contra Belgrano, y sería titular el 2 de noviembre contra Estudiantes de La Plata.