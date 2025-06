Pese al largo viaje, Costa se tomó el tiempo de hablar con los medios de comunicación presentes. Allí no solamente mostró su entusiasmo por el torneo, sino que aseguró que el equipo va por todo.

"Estoy muy contento de estar acá. Agradecido con el club, que me aguantó hasta el final, y con Russo, que se la jugó y me metió en la lista. Estoy cansado del viaje, pero las ganas son muchas. Tenemos un gran equipo, somos Boca. No nos olvidemos de eso: somos muy grandes. El equipo llega con muchas ganas y hambre de gloria".

Sobre el momento en el cual le confirmaron que le daban la visa, el futbolista reveló: "Me dijeron que me iban a confirmar la visa por mail, pero no me mandaron mail, me llamaron de un número oculto como cuatro veces. No quería atender, pero atendí y ahí me dijeron que la vaya a buscar".

"ESTOY MUY FELIZ DE ESTAR ACÁ." Ayrton Costa se suma al plantel de Boca en Miami para ir por el Mundial de Clubes.









"Yo mucho no le daba bola, la que miraba todo era ella y le dolía que digan muchas boludeces. Mucha gente tiró la mala, pero acá estamos para dar todo por esta camiseta. A la primera que le dije (que tenía el permiso) fue a mi mamá, estaba ansiosa y es la que siempre está cuando se apagan las luces. Ahora estaba muy contenta", sentenció Costa.