Mundial 2026: África tendrá un representante que jugará por primera vez la Copa Mundial FIFA

Cabo Verde: históricos clasificados por África al Mundial 2026

De la mano del entrenador Pedro Leitão Brito -Bubista- (llegó a jugar en el Badajoz español), sus dirigidos se impusieron 3 a 0 a Eswatini y destaron el delirio de sus fans que lo alentaron en el estadioNacional O´Rei Pelé, de Praia, Cabo Verde. El Gobierno decretó medio día festivo para ver el partido contra Eswatini, y las entradas fueron agotaron en tiempo récord las 15.000 plazas disponibles.

Los goles fueron obra de Dailon Livramento (3'), Willy Semedo (9') y Stopira (46'), todos en el complemento. De esta forma Cabo Verde quedó con 23 puntos, distanciándose de Camerún (19) y Libia (16). En el Grupo D también están Angola (12), y Mauricio (6). Cierra Eswatini, con 3 unidades.

Ya están clasificados por África, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Un país con apénas medio millón de habitantes

Cabo Verde es una archipiélago que queda sobre el Océano Atlántico, frente a Senegal (y a la altura de Guatemala en Centroamérica). Logró su independencia de Portugal en 1975, y tiene alrededor de 525.000 habitantes, segín el banco Mundial.

A principios de este siglo, la Federación de Fútbol de Cabo Verde realizó un rastreo de jugadores que no nacieron en el país, pero que tienen su ascendencia. La actual selección no tiene futbolistas profesionales.

Jugadores como Nani, Patrick Vieira o Gelson Fernandes nacieron o tienen ascendencia en Cabo Verde

Este logro futbolístico se suma a la obtención de la primera medalla olímpica de su historia: el bronce que consiguió el boxeador Daniel Varela de Pina en París 2024.

Cabo Verde participó cuatro veces de la Copa Africana de Naciones: 2013 (4°), 2015 (eliminado en Fase de Grupos), 2021 (8°) y 2023 (4°). Será el 2° país con menos habitantes de la historia en participar de una Copa del Mundo, detrás de Islandia.