Mundial 2026: África tendrá un representante que jugará por primera vez la Copa Mundial FIFA

La próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos, tendrá otro debutante: Cabo Verde, clasificados por África

Raúl Adriazola
Cabo Verde será uno de los representantes de África en el Mundial 2026 y será su primera participación mundialista.

El Mundial 2026, donde la Selección argentina defenderá su título de campeón obtenido en Qatar 2022, será especial por sus innovaciones. Será el primero en tener 48 participantes, donde tres de ellos lo harán por primera vez. Desde África llega un debutante inesperado: Cabo Verde.

Este país insular africano, ex colonia portuguesa, goleó a su par de Eswatini, ganó este lunes el Grupo D de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y por primera vez estará en la máxima cita ecuménica del futbol.

Cabo Verde se suma a los otros clasificados debutantes mundialistas, Uzbekistán y Jordania.

Cabo Verde: históricos clasificados por África al Mundial 2026

De la mano del entrenador Pedro Leitão Brito -Bubista- (llegó a jugar en el Badajoz español), sus dirigidos se impusieron 3 a 0 a Eswatini y destaron el delirio de sus fans que lo alentaron en el estadioNacional O´Rei Pelé, de Praia, Cabo Verde. El Gobierno decretó medio día festivo para ver el partido contra Eswatini, y las entradas fueron agotaron en tiempo récord las 15.000 plazas disponibles.

Los goles fueron obra de Dailon Livramento (3'), Willy Semedo (9') y Stopira (46'), todos en el complemento. De esta forma Cabo Verde quedó con 23 puntos, distanciándose de Camerún (19) y Libia (16). En el Grupo D también están Angola (12), y Mauricio (6). Cierra Eswatini, con 3 unidades.

Ya están clasificados por África, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana.

Un país con apénas medio millón de habitantes

Cabo Verde es una archipiélago que queda sobre el Océano Atlántico, frente a Senegal (y a la altura de Guatemala en Centroamérica). Logró su independencia de Portugal en 1975, y tiene alrededor de 525.000 habitantes, segín el banco Mundial.

A principios de este siglo, la Federación de Fútbol de Cabo Verde realizó un rastreo de jugadores que no nacieron en el país, pero que tienen su ascendencia. La actual selección no tiene futbolistas profesionales.

Jugadores como Nani, Patrick Vieira o Gelson Fernandes nacieron o tienen ascendencia en Cabo Verde

Este logro futbolístico se suma a la obtención de la primera medalla olímpica de su historia: el bronce que consiguió el boxeador Daniel Varela de Pina en París 2024.

Cabo Verde participó cuatro veces de la Copa Africana de Naciones: 2013 (4°), 2015 (eliminado en Fase de Grupos), 2021 (8°) y 2023 (4°). Será el 2° país con menos habitantes de la historia en participar de una Copa del Mundo, detrás de Islandia.

