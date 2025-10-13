¿Juega o no juega Messi contra Puerto Rico? Scaloni dio pistas sobre el capitán de la Selección argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977851224188764575&partner=&hide_thread=false "VA A TENER MINUTOS, NO SABRÍA DECIRTE CUÁNTOS." Lionel Scaloni confirmó que mañana Leo Messi jugará para la Selección Argentina ante Puerto Rico. pic.twitter.com/xFble4dmZu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Lionel Scaloni hará debutar a tres juveniles en la Selección argentina mayor

En el encuentro con la prensa de este lunes por la tarde, Scaloni resaltó la posibilidad de ver estrenos en la formación inicial. "La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana (por el martes). Los elegidos para este estrenoserían José Flaco López, Anibal Moreno y Lautaro Rivero.

De cara a esta ventana de octubre, Scaloni quiere aprovechar la fecha FIFA para darles minutos y evaluar su rendimiento a nuevas caras para el próximo Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Respecto al delantero Matías Soulé, otra de las jóvenes figuras argentinas que se destacan en Europa, el DT santafesino señaló: "Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección".

Lo principal fue que Scaloni dejó en claro que el plantel base no sufrirá grandes modificaciones: "Estamos abiertos a nuevos jugadores, pero con esta base", reafirmó el entrenador campeón mundial.