¿Juega o no juega Messi contra Puerto Rico? Scaloni dio pistas sobre el capitán de la Selección argentina

Este lunes el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni habló sobre la posibilidad de que juegue Messi este martes. Debutarán algunos juveniles

Raúl Adriazola
Toda la expectativa del segundo amistoso de la Selección argentina pasa sobre si juega Messi o no. Lionel Scaloni dio algunas pistas este lunes.

En la conferencia de prensa previa al segundo amistoso que jugará Argentina en Estados Unidos, el tema principal fue si jugará el capitán Lionel Messi contra Puerto Rico. El entrenador Lionel Scaloni adelantó que habrá "varias definiciones importantes".

El entrenador campeón del mundo pudo evaluar en el entrenamiento de este lunes a sus dirigidos, y confirmó que Lionel Messi podría ser de la partida: "Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana (por este martes) jugará”, señaló el santafesino.

Messi no fue convocado para el partido contra Venezuela, ya que tenía el sábado un compromiso con su equipo, el Inter Miami, que luego goleó con doblete de la Pulga al Atlanta United 4 a 0 por la MLS.

Lionel Scaloni hará debutar a tres juveniles en la Selección argentina mayor

En el encuentro con la prensa de este lunes por la tarde, Scaloni resaltó la posibilidad de ver estrenos en la formación inicial. "La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana (por el martes). Los elegidos para este estrenoserían José Flaco López, Anibal Moreno y Lautaro Rivero.

De cara a esta ventana de octubre, Scaloni quiere aprovechar la fecha FIFA para darles minutos y evaluar su rendimiento a nuevas caras para el próximo Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Respecto al delantero Matías Soulé, otra de las jóvenes figuras argentinas que se destacan en Europa, el DT santafesino señaló: "Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección".

Lo principal fue que Scaloni dejó en claro que el plantel base no sufrirá grandes modificaciones: "Estamos abiertos a nuevos jugadores, pero con esta base", reafirmó el entrenador campeón mundial.

