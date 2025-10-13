Netflix confirmó la fecha de estreno de segunda temporada de la serie española más vista

Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) sigue luchando contra su cáncer y crea un vínculo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).

respira1 Gran serie. Se aproxima la segunda temporada de Respira con Blanca Suárez y Manu Ríos.

Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) sigue lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una inesperada aliada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una cuestionable decisión.

A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner el hospital patas arriba.

La segunda temporada de la serie Respira 2 estará disponible en Netflix a partir del jueves 31 de octubre de 2025. Contará con ocho capítulos que prometen mantener el ritmo vertiginoso y las emociones al límite.

Netflix: reparto de la serie Respira 2

Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro

Najwa Nimri como Patricia Segura

Blanca Suárez como Jésica Donoso

Manu Ríos como Biel de Felipe

Borja Luna como Néstor Moa

Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco

Xoán Fórneas como Enrique Quique

Abril Zamora como Neus

Ana Rayo como Leo

Marwa Bakhat como May

Blanca Martínez como Blanca

Pablo Alborán, el cantante malagueño, se suma al reparto en el papel del cirujano plástico Jon Balanzetegui. Junto a él, también se incorporan Gustavo Salmerón, Rachel Lascar, Ana Rayo, Macarena de Rueda y Claudia Traisac, entre otros.

Tráiler de la serie Respira 2

Embed - Respira: Temporada 2 | Anuncio del estreno | Netflix España

Dónde ver la serie Respira 2, según la zona geográfica