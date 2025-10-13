Netflix posee el mejor catálogo de series y películas, en este aspecto ya anunció la fecha del estreno de la segunda temporada de una serie española que rompió todos los récord, se trata de Respira 2.
Netflix confirmó la fecha de estreno de segunda temporada de la serie española más vista
Netflix tiene el mejor catálogo de series y películas españolas, en este sentido ya anunció la fecha de estreno de uno de sus éxitos
La ficción española fue creada por Carlos Montero, padre de Élite, tiene tintes culebroneros que la convierten en una de las mejores medicinas contra el aburrimiento.
Netflix: de qué trata la serie Respira 2
En esta nueva temporada, El Joaquín Sorolla se convierte en un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos.
Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) sigue luchando contra su cáncer y crea un vínculo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).
Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) sigue lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una inesperada aliada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una cuestionable decisión.
A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner el hospital patas arriba.
La segunda temporada de la serie Respira 2 estará disponible en Netflix a partir del jueves 31 de octubre de 2025. Contará con ocho capítulos que prometen mantener el ritmo vertiginoso y las emociones al límite.
Netflix: reparto de la serie Respira 2
- Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro
- Najwa Nimri como Patricia Segura
- Blanca Suárez como Jésica Donoso
- Manu Ríos como Biel de Felipe
- Borja Luna como Néstor Moa
- Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco
- Xoán Fórneas como Enrique Quique
- Abril Zamora como Neus
- Ana Rayo como Leo
- Marwa Bakhat como May
- Blanca Martínez como Blanca
Pablo Alborán, el cantante malagueño, se suma al reparto en el papel del cirujano plástico Jon Balanzetegui. Junto a él, también se incorporan Gustavo Salmerón, Rachel Lascar, Ana Rayo, Macarena de Rueda y Claudia Traisac, entre otros.
Tráiler de la serie Respira 2
Dónde ver la serie Respira 2, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- España: la serie Respira se puede ver en Netflix.