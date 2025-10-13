La ciudad de América del Sur que emerge como el eje estratégico de China, optimiza rutas marítimas y costos

Algunas ciudades de América del Sur se han convertido en escenarios clave para la expansión de inversiones y operaciones estratégicas de China, especialmente en el ámbito logístico y comercial. Gracias a su acceso privilegiado al océano Pacífico y a las rutas de transporte hacia Asia, estas ciudades son esenciales para optimizar los tiempos de tránsito y reducir costos en el comercio internacional.
En este contexto, ciertos proyectos destacan por su magnitud e impacto económico, político y social, transformando ciudades portuarias en nodos estratégicos del comercio global. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra uno de estos puntos clave.
Una de estas ciudades es Chancay, ubicada a 75 kilómetros al norte de Lima, en Perú. Este enclave ha emergido como un eje estratégico para China en América del Sur gracias a la construcción de su megapuerto, inaugurado en 2024.
El proyecto, que representa una inversión de 3.400 millones de dólares, es operado mayoritariamente por la estatal china COSCO Shipping en alianza con la minera peruana Volcan, consolidando a Chancay como un punto clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América del Sur.
Como es esta ciudad de América del Sur
- Puerto de gran capacidad: ouede recibir buques de hasta 24.000 TEU y es el primero en América del Sur, considerado “inteligente y automatizado”.
- Optimización logística: reduce los tiempos de tránsito hacia China y otros mercados asiáticos en aproximadamente 10 días, disminuyendo significativamente los costos de transporte.
- Conexión con el interior: esta ciudad vincula el corazón de los Andes con el Pacífico, facilitando el comercio de minerales y productos agrícolas.
- Impacto económico y estratégico: refuerza la cooperación entre China y Perú, posicionando a Chancay como un puente logístico entre Asia y América del Sur.
- Controversias y retos: existen preocupaciones sobre el impacto ambiental y el beneficio limitado para las comunidades locales, así como debates sobre la influencia geopolítica de China en la región.