En este contexto, ciertos proyectos destacan por su magnitud e impacto económico, político y social, transformando ciudades portuarias en nodos estratégicos del comercio global. Te contamos en qué lugar de América del Sur se encuentra uno de estos puntos clave.

La ciudad de América del Sur que emerge como el eje estratégico de China, optimiza rutas marítimas y costos

Una de estas ciudades es Chancay, ubicada a 75 kilómetros al norte de Lima, en Perú. Este enclave ha emergido como un eje estratégico para China en América del Sur gracias a la construcción de su megapuerto, inaugurado en 2024.