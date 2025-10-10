Fundada durante la época colonial, esta ciudad se levantó sobre antiguos asentamientos indígenas y conserva una mezcla única de historia, cultura y misticismo. Su entorno, rodeado de montañas y volcanes, le otorga una belleza natural incomparable, mientras que su arquitectura colonial, cuidadosamente conservada, la convierte en una joya de América del Sur.

Quito Ecuador (1) Ninguna otra ciudad del continente ofrece una sensación tan simbólica de equilibrio entre los polos del planeta.

La única ciudad de América del Sur que está en dos hemisferios a la vez

Esta ciudad es Quito, capital de Ecuador, una de las urbes más antiguas y elevadas de América del Sur. Fundada el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar, Quito se encuentra a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y combina su herencia colonial con una vibrante vida moderna.