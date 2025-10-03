Inicio Sociedad Ciudad
La segunda ciudad más grande en el desierto está en América Latina: un español la fundó hace 500 años

En América Latina, algunas ciudades se han construido en condiciones extremas, y una de ellas destaca por su historia, cultura, arquitectura y economía

Valentina Araya
Valentina Araya
La ciudad se levanta en un desierto costero que se eleva hacia los Andes

En la región América Latina existen ciudades que se han levantado en condiciones extremas, como los desiertos costeros del Pacífico. Entre ellas destaca la segunda ciudad más grande construida en un desierto después de El Cairo, Egipto.

Su origen se remonta a la época de la conquista española, cuando exploradores y colonizadores buscaron asentamientos estratégicos cerca de recursos hídricos y rutas comerciales. Esta ciudad de América Latina combina historia, cultura y geografía única, lo que la convierte en un centro urbano sorprendente por su arquitectura, economía dinámica y su posición, destacando en el mundo por su singularidad.

Arequipa (1)
Esta ciudad es reconocida por su cocina tradicional, como el rocoto relleno y el chupe de camarones, que atraen a turistas y locales por igual

En América Latina, pocas ciudades se pueden comparar con Arequipa, levantada en medio de un desierto y con una historia que la hace única en el mundo. Fundada el 15 de agosto de 1540 por Garci Manuel de Carbajal, la ciudad aprovechó el valle del río Chili para acceder al agua y protegerse del clima extremo del desierto.

Hoy, Arequipa reúne alrededor de 1 millón de habitantes en la ciudad y más de 1,2 millones en su área metropolitana, consolidándose como un núcleo económico y cultural que pone a América Latina en el mapa global de ciudades construidas en condiciones extremas.

Arequipa
La ciudad disfruta de un clima &aacute;rido y templado, con pocas lluvias, lo que facilita la vida en el desierto gracias a sistemas de riego

Como es esta ciudad de América Latina

  • Apodo “Ciudad Blanca”: su arquitectura colonial distingue a la ciudad en América Latina y en el mundo, construida principalmente con sillar, una piedra volcánica blanca.
  • Monumentos históricos: la ciudad de Arequipa destaca en América Latina y el mundo por el Monasterio de Santa Catalina, la Plaza de Armas y la Catedral.
  • Entorno volcánico: la ciudad se levanta en un desierto rodeado por los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu, ofreciendo paisajes únicos en América Latina y el mundo.
  • Clima árido y templado: la vida en el desierto es posible gracias a sistemas de riego, haciendo que la ciudad sea un ejemplo de adaptación en América Latina y el mundo.
  • Centro cultural y educativo: la ciudad alberga universidades, museos y festivales que conservan la historia y cultura de América Latina, destacando en el mundo.
  • Actividad económica: la ciudad es un núcleo industrial, comercial y agrícola clave en el desierto del sur de América Latina, reconocida en el mundo.

