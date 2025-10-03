La segunda ciudad más grande en el desierto está en América Latina: un español la fundó hace 500 años

En América Latina, pocas ciudades se pueden comparar con Arequipa, levantada en medio de un desierto y con una historia que la hace única en el mundo. Fundada el 15 de agosto de 1540 por Garci Manuel de Carbajal, la ciudad aprovechó el valle del río Chili para acceder al agua y protegerse del clima extremo del desierto.

Hoy, Arequipa reúne alrededor de 1 millón de habitantes en la ciudad y más de 1,2 millones en su área metropolitana, consolidándose como un núcleo económico y cultural que pone a América Latina en el mapa global de ciudades construidas en condiciones extremas.

Arequipa La ciudad disfruta de un clima árido y templado, con pocas lluvias, lo que facilita la vida en el desierto gracias a sistemas de riego

Como es esta ciudad de América Latina