En la región América Latina existen ciudades que se han levantado en condiciones extremas, como los desiertos costeros del Pacífico. Entre ellas destaca la segunda ciudad más grande construida en un desierto después de El Cairo, Egipto.
Su origen se remonta a la época de la conquista española, cuando exploradores y colonizadores buscaron asentamientos estratégicos cerca de recursos hídricos y rutas comerciales. Esta ciudad de América Latina combina historia, cultura y geografía única, lo que la convierte en un centro urbano sorprendente por su arquitectura, economía dinámica y su posición, destacando en el mundo por su singularidad.
En América Latina, pocas ciudades se pueden comparar con Arequipa, levantada en medio de un desierto y con una historia que la hace única en el mundo. Fundada el 15 de agosto de 1540 por Garci Manuel de Carbajal, la ciudad aprovechó el valle del río Chili para acceder al agua y protegerse del clima extremo del desierto.
Hoy, Arequipa reúne alrededor de 1 millón de habitantes en la ciudad y más de 1,2 millones en su área metropolitana, consolidándose como un núcleo económico y cultural que pone a América Latina en el mapa global de ciudades construidas en condiciones extremas.