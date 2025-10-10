Fundada durante la época de la conquista española, esta ciudad en América Latina se levantó en un istmo estrecho que parecía destinado a cambiar la historia del transporte global. A lo largo de los siglos, fue testigo de exploraciones, intercambios comerciales, invasiones y transformaciones que la llevaron de ser un pequeño asentamiento colonial a una metrópoli moderna repleta de rascacielos, historia y diversidad.

Panama Su ubicación estratégica la ha convertido en centro del comercio marítimo internacional, puerta de entrada para culturas de todo el mundo y símbolo del ingenio humano frente a los desafíos naturales.

La única ciudad de América Latina que conecta dos océanos, es un punto clave para el comercio mundial

Esta ciudad es Panamá, capital de la República del mismo nombre y una de las urbes más fascinantes del mundo por su ubicación, historia y desarrollo. Fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, la Ciudad de Panamá se convirtió con el paso del tiempo en el corazón del comercio mundial gracias a su famosa obra de ingeniería: el Canal de Panamá.