La única ciudad de América Latina que conecta dos océanos, es un punto clave para el comercio mundial

Una ciudad de América Latina une dos océanos, combinando historia y modernidad en un mismo lugar.

En el corazón de América Latina existe una ciudad tan singular que conecta dos mundos. Es un punto donde la geografía, la historia y la ingeniería se entrelazan para dar lugar a un fenómeno único en el mundo: una urbe que une dos océanos.

Fundada durante la época de la conquista española, esta ciudad en América Latina se levantó en un istmo estrecho que parecía destinado a cambiar la historia del transporte global. A lo largo de los siglos, fue testigo de exploraciones, intercambios comerciales, invasiones y transformaciones que la llevaron de ser un pequeño asentamiento colonial a una metrópoli moderna repleta de rascacielos, historia y diversidad.

Su ubicación estratégica la ha convertido en centro del comercio marítimo internacional, puerta de entrada para culturas de todo el mundo y símbolo del ingenio humano frente a los desafíos naturales.

Esta ciudad es Panamá, capital de la República del mismo nombre y una de las urbes más fascinantes del mundo por su ubicación, historia y desarrollo. Fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, la Ciudad de Panamá se convirtió con el paso del tiempo en el corazón del comercio mundial gracias a su famosa obra de ingeniería: el Canal de Panamá.

En ningún otro lugar de América Latina, una ciudad goza de una posición tan privilegiada: es el nexo que une el océano Atlántico y el océano Pacífico, uniendo civilizaciones, economías y sueños a ambos lados del continente americano.

La Ciudad de Panamá es más que una capital, es el punto donde dos océanos se miran, donde la historia se cruza con la modernidad y donde América Latina se proyecta hacia el mundo.

Cómo es esta ciudad de América Latina

  • Centro económico y financiero: alberga uno de los distritos bancarios más importantes de América Latina, con una economía basada en el comercio, los servicios y la logística internacional.
  • Patrimonio histórico: su Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva iglesias, plazas y construcciones coloniales que contrastan con la modernidad de sus rascacielos.
  • Diversidad cultural: hogar de una población multicultural, donde conviven tradiciones indígenas, africanas, europeas y asiáticas, reflejando siglos de intercambio cultural en América Latina.
  • Entorno natural: esta ciudad está rodeada de selvas tropicales y reservas ecológicas, combina la vida urbana con paisajes exuberantes y una biodiversidad única.
  • Gastronomía: platos como el sancocho panameño, el arroz con guandú y coco o el ceviche de corvina representan la mezcla de sabores y tradiciones de esta ciudad de América Latina.

