La única ciudad de América Latina que conecta dos océanos, es un punto clave para el comercio mundial

En el corazón de América Latina existe una ciudad tan singular que conecta dos mundos. Es un punto donde la geografía, la historia y la ingeniería se entrelazan para dar lugar a un fenómeno único en el mundo: una urbe que une dos océanos.
Fundada durante la época de la conquista española, esta ciudad en América Latina se levantó en un istmo estrecho que parecía destinado a cambiar la historia del transporte global. A lo largo de los siglos, fue testigo de exploraciones, intercambios comerciales, invasiones y transformaciones que la llevaron de ser un pequeño asentamiento colonial a una metrópoli moderna repleta de rascacielos, historia y diversidad.
Esta ciudad es Panamá, capital de la República del mismo nombre y una de las urbes más fascinantes del mundo por su ubicación, historia y desarrollo. Fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, la Ciudad de Panamá se convirtió con el paso del tiempo en el corazón del comercio mundial gracias a su famosa obra de ingeniería: el Canal de Panamá.
En ningún otro lugar de América Latina, una ciudad goza de una posición tan privilegiada: es el nexo que une el océano Atlántico y el océano Pacífico, uniendo civilizaciones, economías y sueños a ambos lados del continente americano.