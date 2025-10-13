Diane Keaton: se conocieron escabrosos detalles sobre su fallecimiento

Su actitud y algunas de las decisiones que tomó en los últimos meses había sorprendido a sus hallegados. Por ejemplo, en marzo de este año anunció la venta de la mansión, valuada en USD 29 millones. Además, había dejado de dar sus paseos diarios con sus mascotas, por lo que la teoría de que padecía cáncer está más latente que nunca.

Lo cierto es que la actriz llevaba muchos meses sin mostrarse en Hollywood y sin realizar posteos en las redes sociales. Su última publicación oficial en Instagram data del mes de abril, en el cual Diane aparece junto a su perro Reggie.

Keaton nunca se casó y dejó una fortuna estimada en más de USD 100 millones, que probablemente heredarán sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, según informó el medio Daily Mail.

Entre sus propiedades más destacadas podemos mencionar una casa en Laguna Beach, adquirida por USD 7,5 millones y vendida por USD 12,75 millones, otra en Pacific Palisades comprada por USD 5,6 millones y vendida por USD 6,9 millones, y una residencia en Tucson, Arizona, que compró por USD 1,5 millones y vendió por USD 2,6 millones.