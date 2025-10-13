El fallecimiento de la actriz Diane Keaton el pasado sábado 11 de octubre dejó a todo Hollywood sorprendido. Conforme pasan las horas y los días, se van conociendo detalles escabrosos sobre sus últimas horas con vida.
Diane Keaton: se conocieron escabrosos detalles sobre su fallecimiento
Fuentes cercanas a la actriz Diane Keaton revelaron cómo fueron sus últimas horas con vida en su casa de Los Ángeles
¿Cómo fueron las últimas horas de Diane Keaton?
El medio estadounidense TMZ compartió el audio de los bomberos en el cual se los escucha decir que hay una "persona caída" en el domicilio de la actriz. Esto ocurrió el día sábado a las 8 a.m (hora local de Los Ángeles).
La revista People aseguró que la actriz no estaba bien de salud en el último tiempo: "Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu", reveló una fuente cercana a Keaton.
Su actitud y algunas de las decisiones que tomó en los últimos meses había sorprendido a sus hallegados. Por ejemplo, en marzo de este año anunció la venta de la mansión, valuada en USD 29 millones. Además, había dejado de dar sus paseos diarios con sus mascotas, por lo que la teoría de que padecía cáncer está más latente que nunca.
Lo cierto es que la actriz llevaba muchos meses sin mostrarse en Hollywood y sin realizar posteos en las redes sociales. Su última publicación oficial en Instagram data del mes de abril, en el cual Diane aparece junto a su perro Reggie.
Keaton nunca se casó y dejó una fortuna estimada en más de USD 100 millones, que probablemente heredarán sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, según informó el medio Daily Mail.
Entre sus propiedades más destacadas podemos mencionar una casa en Laguna Beach, adquirida por USD 7,5 millones y vendida por USD 12,75 millones, otra en Pacific Palisades comprada por USD 5,6 millones y vendida por USD 6,9 millones, y una residencia en Tucson, Arizona, que compró por USD 1,5 millones y vendió por USD 2,6 millones.