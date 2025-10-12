Inicio Series y películas Diane Keaton
Diane Keaton

Diane Keaton: el AUDIO del 911 que confirmó el fallecimiento de la actriz

Un medio norteamericano difundió el audio del 911 que confirmó la muerte de Diane Keaton el sábado 11 de octubre

Por UNO
Un medio norteamericano difundió el audio del 911 que confirmó la muerte de Diane Keaton

Un medio norteamericano difundió el audio del 911 que confirmó la muerte de Diane Keaton

El fallecimiento de la actriz Diane Keaton dejó en shock no solo a Hollywood, sino también al mundo entero. La protagonista de Annie Hall tenía 79 años y conforme pasan las horas comienzan a conocerse detalles sobre su deceso.

A menos de 24 horas de su fallecimiento, el reconocido medio TMZ divulgó el audio del 911 que confirmó el fallecimiento de la actriz en su casa de Los Ángeles.

Diane Keaton: ¿qué dice el audio divulgado por TMZ?

El audio del despacho al departamento de bomberos revela "Rescate 19, persona caída" antes de que el operador diga la dirección de la actriz.

Embed - TMZ on Instagram: "Diane Keaton was taken away from her Los Angeles-area home Saturday by ambulance and died ... and the dispatch audio to the fire department reveals a "person down." "
View this post on Instagram

A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Además, el medio TMZ asegura que Los Angeles Fire Departmen fueron a la casa de Diane a las 8:08 a. m. del sábado 11 de octubre y una ambulancia llevó a una persona a un hospital local.

¿Cómo reaccionó Hollywood tras la muerte de Diane Keaton?

Uno de los primeros en despedirse fue Steve Martin, su compañero en la película El padre de la novia. El actor publicó una vieja entrevista junto a Martin Short en la que ella respondía a esta pregunta: "¿Quién es más atractivo, Steve o Martin?", a lo que Keaton respondió: "Los dos son unos idiotas".

Embed - Steve Martin on Instagram: "Don’t know who first posted this, but it sums up our delightful relationship with Diane."

La actriz Bette Midler, quien trabajó junto a Keaton en la película The First Wives Club, la recordó como "brillante, hermosa, extraordinaria... hilarante, completamente original y completamente sin malicia ni nada de la competitividad que uno hubiera esperado de una estrella así".

Goldie Hawn, la otra protagonista de The First Wives Club dijo: "No estamos listos para perderte". Además, Hawn dijo que Keaton es una mujer difícil de reemplazar.

El actor Michael Douglas, con quien Keaton trabajó en Así nos va, describió su pérdida como "desgarradora" y quiso destacar los buenos recuerdos que guardaba de ella. Además, aprovechó para mandar sus condolencias a la familia de Diane.

Temas relacionados:

Te puede interesar