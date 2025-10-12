Diane Keaton: el AUDIO del 911 que confirmó el fallecimiento de la actriz

Embed - TMZ on Instagram: "Diane Keaton was taken away from her Los Angeles-area home Saturday by ambulance and died ... and the dispatch audio to the fire department reveals a "person down." " View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Además, el medio TMZ asegura que Los Angeles Fire Departmen fueron a la casa de Diane a las 8:08 a. m. del sábado 11 de octubre y una ambulancia llevó a una persona a un hospital local.

¿Cómo reaccionó Hollywood tras la muerte de Diane Keaton?

Uno de los primeros en despedirse fue Steve Martin, su compañero en la película El padre de la novia. El actor publicó una vieja entrevista junto a Martin Short en la que ella respondía a esta pregunta: "¿Quién es más atractivo, Steve o Martin?", a lo que Keaton respondió: "Los dos son unos idiotas".

Steve Martin on Instagram: "Don't know who first posted this, but it sums up our delightful relationship with Diane." A post shared by Steve Martin (@stevemartinreally)

La actriz Bette Midler, quien trabajó junto a Keaton en la película The First Wives Club, la recordó como "brillante, hermosa, extraordinaria... hilarante, completamente original y completamente sin malicia ni nada de la competitividad que uno hubiera esperado de una estrella así".

Goldie Hawn, la otra protagonista de The First Wives Club dijo: "No estamos listos para perderte". Además, Hawn dijo que Keaton es una mujer difícil de reemplazar.

El actor Michael Douglas, con quien Keaton trabajó en Así nos va, describió su pérdida como "desgarradora" y quiso destacar los buenos recuerdos que guardaba de ella. Además, aprovechó para mandar sus condolencias a la familia de Diane.