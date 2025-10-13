Prime Video tiene la romántica serie turca considerada como la más vista de la historia

Su familia la empuja a tomar esta decisión, diciéndole que, si no puede encontrar un trabajo decente, le darán su permiso al futuro novio Zebercet para tratar de conquistarla.

Sanem encontrará trabajo en una de las agencias de publicidad más importantes de Turquía, donde Leyla, su hermana mayor, es asistente ejecutiva y se lanzará a un mundo tumultuoso de amor y aventuras.

Prime Video: de qué trata la serie turca Pájaro soñador

Pájaro soñador es una serie turca que se centra en la historia de amor entre una joven soñadora, Sanem, y el hijo del dueño de una prestigiosa agencia de publicidad, Can.

Esta relación de amor comienza en dicha agencia donde ella acude a trabajar, aunque su sueño es ser escritora.

pajaro La más vista. La serie de Prime Video Pájaro soñador es la más vista del mundo con Can Yaman y Demet Ozdemir.

En un principio, la divertida e inquieta Sanem decide trabajar en la tienda de su familia porque no encuentra un empleo estable.

La joven debe conseguir un trabajo inmediatamente, ya que sus padres la han dado a elegir entre un empleo estable o una boda concertada.

Su hermana Leyla trabaja en una aclamada agencia de publicidad, por lo que decide intentar por todos los medios trabajar allí. En dicha agencia se enamora de Can, uno de los dos hijos del dueño que está pensado en retirarse.

Prime Video: reparto de la serie turca Pájaro soñador