Prime Video tiene la romántica serie turca considerada como la más vista de la historia

Prime Video posee un excelente y gran catálogo de series y películas, entre las cuales se encuentra la serie turca más vista de la historia
La soñadora, Sanem, es una chica natural y alegre que ayuda en la tienda de comestibles de su padre. Sueña con convertirse en escritora y quiere vivir en Galápagos.
Solo cuando el desafortunado Zebercet quiere pedirle la mano en matrimonio, encuentra la motivación que necesitaba para buscar trabajo y escapar de casarse con él.
Su familia la empuja a tomar esta decisión, diciéndole que, si no puede encontrar un trabajo decente, le darán su permiso al futuro novio Zebercet para tratar de conquistarla.
Sanem encontrará trabajo en una de las agencias de publicidad más importantes de Turquía, donde Leyla, su hermana mayor, es asistente ejecutiva y se lanzará a un mundo tumultuoso de amor y aventuras.
En un principio, la divertida e inquieta Sanem decide trabajar en la tienda de su familia porque no encuentra un empleo estable.
La joven debe conseguir un trabajo inmediatamente, ya que sus padres la han dado a elegir entre un empleo estable o una boda concertada.
Su hermana Leyla trabaja en una aclamada agencia de publicidad, por lo que decide intentar por todos los medios trabajar allí. En dicha agencia se enamora de Can, uno de los dos hijos del dueño que está pensado en retirarse.
Prime Video: reparto de la serie turca Pájaro soñador
- Can Yaman
- Demet Ozdemir
- Birand Tunca
- Oznur Serceler