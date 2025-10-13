Así está la lucha por el descenso que tiene a Godoy Cruz como protagonista

En la tabla de los promedios Godoy Cruz se encuentra holgado y no debería preocuparse (al menos en la vigente temporada), pero la Tabla Anual lo tiene como protagonista.

San Martín de San Juan: el más complicado

El conjunto sanjuanino tiene el panorama más complicado, aunque cuenta con un fixture que lo enfrentará a dos rivales directos en el descenso: Godoy Cruz y Aldosivi.

Tras vencer a San Lorenzo por 1 a 0 viene inspirado para recibir a Independiente de Avellaneda, equipo que se encuentra inmerso en una de las peores rachas de su historia, y luego podrá sacarle puntos a los dos competidores directos.

San Martín (SJ) vs. Independiente, por la fecha 13.

Godoy Cruz vs. San Martín (SJ), por la fecha 14.

Aldosivi vs. San Martín (SJ), por la fecha 16.

Aldosivi va por la hazaña

El Tiburón logró ganar en las dos últimas fechas, de esta manera, alcanzó los 15 puntos en la Zona A tras ganarle 2 a 0 a Unión y 2 a 0 a Huracán de Parque Patricios, pero en la Tabla Anual el panorama es complicado porque tiene 24 puntos, a uno del conjunto Verdinegro.

El problema del conjunto de Mar del Plata es que está complicado en las dos tablas (al igual que San Martín de San Juan): la Tabla anual y la de promedios.

Racing vs. Aldosivi, por la fecha 13.

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia, por la fecha 14.

Banfield vs. Aldosivi, por la fecha 15.

Aldosivi vs. San Martín (SJ), por la fecha 16.

Godoy Cruz va por la salvación

El Tomba tiene un panorama complicado de cara al cierre del torneo ya que la última vez que ganó fue frente a Platense en la fecha 7 de la Liga Profesional.

Ahora deberá visitar a Lanús, recibir a San Martín de San Juan en el clásico de Cuyo para luego viajar a Tucumán. Si los resultados acompañan, en la fecha 16 Godoy Cruz ya debería estar salvado cuando reciba al Deportivo Riestra.

Por el momento tiene 27 puntos, a cuatro de San Martín de San Juan.

Lanús vs. Godoy Cruz , por la fecha 13.

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz, por la fecha 15.

Godoy Cruz vs. Riestra, por la fecha 16.

Vuelta al gambarte.jpeg El Tomba deberá asegurar su permanencia en Primera ganando en casa.

Talleres en la misma línea de Godoy Cruz

Talleres tiene la misma cantidad de puntos que el Tomba aunque con un fixture ajustado:

Talleres vs. River, por la fecha 13.

Vélez vs. Talleres, por la fecha 14.

Talleres vs. Platense, por la fecha 15.

Instituto vs. Talleres, por la fecha 16.

Banfield mira hacia abajo en la Tabla Anual y en los promiedos

Lejos de la zona de clasificación a los play off, el objetivo del Taladro es sumar puntos que lo alejen de la zona baja; antes del final deberá visitar a la Lepra mendocina, disputar el clásico contra Lanús y jugar contra el Tiburón en un partido que podría ser definitorio.