El árbol de jade se posiciona como la planta más elegida de la actualidad, y es que esto se ha dado porque se trata de una planta muy fácil de tener y cuidar. En primavera, esta suculente se hace aún más atractiva, por lo que estamos frente a una suculenta muy versatil.
Árbol de jade: así se prepara el mejor sustrato para tu planta
Los expertos en plantas detallaron la mezcla perfecta para que nuestro árbol de jade esté fuerte y sano en primavera
La tierra es esencial para que la salud de nuestro árbol de jade sea óptima, ya que marca los minerales que recibirá la planta y también la forma en la que drenará el agua. Expertos en jardinería revelaron cómo preparar el mejor sustrato para la suculenta durante la primavera.
Por qué cambian los cuidados del árbol de jade en primavera
Los expertos en jardinería revelan que el árbol de jade es una de las plantas más elegidas de la actualidad para decorar el interior de casa, y es que son tendencia. Los principales motivos rondan a que se trata de una especie que requiere de pocos cuidados, es estética y está vinculada a las energías de abundancia del Feng Shui.
Los principales cuidados que debemos tener con respecto al árbol de jade, para mantenerlo fuerte y sano según expertos en jardinería, ronda por los siguientes puntos:
- Regar cada 4 días y no hacerlo de manera abundante
- No exponer la planta a la luz del sol directamente durante varias horas
- Que la planta no esté en plena corriente de calefacción
Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade.
Hay que tener en consideración que durante la primavera y verano, la planta no se comporta ni tiene las mismas necesidades que en otoño e invierno. La forma de hidratarse y su resistencia ante las altas temperaturas, más otras condiciones externas, hacen que debamos adecuarnos.
Cómo preparar el mejor sustrato para el árbol de jade en primavera
La tierra, o sustrato, en la que se planta el árbol de jade ocupa un rol muy importante en la manera en la que se va a desarrollar la planta durante la primavera. Mediante este elemento, lograremos trasladar ciertos minerales a la suculenta y también definir la manera en la que va a drenar el agua.
Para preparar el mejor sustrato para nuestro árbol de jade para pasar la primavera, necesitaremos los siguientes ingredientes:
- Tierra para macetas o negra
- Piedras de río o grava
- Sustrato específico para cactus y suculentas
Es importante que a la hora de preparar el sustrato, creemos una mezcla con los tres componentes en partes iguales, utilizando un recipiente grande para hacerlo hasta que quede homogeneo. La tierra preparada para el árbol de jade no debe ser pesada ni embarrada.