Árbol de jade: así se prepara el mejor sustrato para tu planta

Los principales cuidados que debemos tener con respecto al árbol de jade, para mantenerlo fuerte y sano según expertos en jardinería, ronda por los siguientes puntos:

Regar cada 4 días y no hacerlo de manera abundante

No exponer la planta a la luz del sol directamente durante varias horas

Que la planta no esté en plena corriente de calefacción

Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade.

Árbol de Jade.jpg En primavera, el árbol de jade entra en su fase de crecimiento.

Hay que tener en consideración que durante la primavera y verano, la planta no se comporta ni tiene las mismas necesidades que en otoño e invierno. La forma de hidratarse y su resistencia ante las altas temperaturas, más otras condiciones externas, hacen que debamos adecuarnos.

Cómo preparar el mejor sustrato para el árbol de jade en primavera

La tierra, o sustrato, en la que se planta el árbol de jade ocupa un rol muy importante en la manera en la que se va a desarrollar la planta durante la primavera. Mediante este elemento, lograremos trasladar ciertos minerales a la suculenta y también definir la manera en la que va a drenar el agua.

Para preparar el mejor sustrato para nuestro árbol de jade para pasar la primavera, necesitaremos los siguientes ingredientes:

Tierra para macetas o negra

Piedras de río o grava

Sustrato específico para cactus y suculentas

Es importante que a la hora de preparar el sustrato, creemos una mezcla con los tres componentes en partes iguales, utilizando un recipiente grande para hacerlo hasta que quede homogeneo. La tierra preparada para el árbol de jade no debe ser pesada ni embarrada.