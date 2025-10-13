En el último tiempo, el aceite de coco es un ingrediente que ha ganado suma popularidad dentro de lo que es el mundo de lo casero. Uno de estos planos es el de la salud bucal, ya que muchos lo señalan como una alternativa económica para dejar atrás diversos problemas.
Cómo usar el aceite de coco para mejorar la salud bucal, según expertos
El aceite de coco ha sido señalado como un remedio casero que mejora la salud bucal. ¿Cómo utilizarlo?
Al aceite de coco se le atribuyen propiedades blanqueadoras, antimicrobianas y desintoxicantes, que ayudarían a mejorar la salud bucal de forma general.
Los beneficios del aceite de coco para la salud bucal
Como indican los expertos de la clínica dental AG, el aceite de coco ha sido señalado en más de una oportunidad como un remedio natural muy beneficioso para la salud dental. Más precisamente, se indica que puede ser utilizado con los siguientes beneficios:
- Reducir la inflamación de las encías
- Combatir el mal aliento
- Blanquear los dientes de forma natural
- Mejorar la salud oral general mediante la técnica del "oil pulling"
Si bien algunos estudios preeliminares afirman que el aceite de coco puede reducir la cantidad de bacterias bucales y la inflamación de las encías, no existen evidencias científicas sólidas que respalden su uso como blanqueador dental efectivo.
Así las cosas, los expertos indican que el aceite de coco puede ser un gran complemento natural dentro de lo que es la rutina de higiene de los dientes, aunque no puede sustituir a la limpieza profesional ni a los blanqueamientos realizados por especialistas.
Oill Pulling, la técnica que tiene al aceite de coco como protagonista
Para usar el aceite de coco en la salud dental, realiza un proceso llamado "oil pulling", que ha tomado protagonismo dentro del mundo de lo casero.
El oil pulling consiste en enjuagarse la boca con aceite de coco durante un tiempo de 10 a 20 minutos, con el objetivo de “arrastrar” toxinas y bacterias. Para hacerlo correctamente, debes seguir los pasos que se indican a continuación:
- Toma una cucharada: usa una cucharada de aceite de coco extra virgen.
- Enjuaga y haz buches: pasa el aceite por toda la boca, haciendo movimientos suaves como si lo enjuagaras.
- Mantén durante 15-20 minutos: este es el tiempo recomendado para una mayor efectividad.
- Escupe con cuidado: al terminar, escupe el aceite en un recipiente o en la basura, nunca por el lavabo para evitar obstrucciones.
- Cepíllate los dientes: cepíllate los dientes como de costumbre y enjuaga tu boca.
- Realiza el proceso diariamente: es mejor hacer este procedimiento por la mañana, antes del desayuno.
Como consideración importante, es fundamental que entiendas que esta forma de usar el aceite de coco no debe reemplazar al cepillado dental ni el uso del hilo.