Cómo usar el aceite de coco para mejorar la salud bucal, según expertos

Reducir la inflamación de las encías

Combatir el mal aliento

Blanquear los dientes de forma natural

Mejorar la salud oral general mediante la técnica del "oil pulling"

Si bien algunos estudios preeliminares afirman que el aceite de coco puede reducir la cantidad de bacterias bucales y la inflamación de las encías, no existen evidencias científicas sólidas que respalden su uso como blanqueador dental efectivo.

salud bucal, oill pulling El aceite de coco no debe reemplazar a las técnicas de limpieza tradicionales.

Así las cosas, los expertos indican que el aceite de coco puede ser un gran complemento natural dentro de lo que es la rutina de higiene de los dientes, aunque no puede sustituir a la limpieza profesional ni a los blanqueamientos realizados por especialistas.

Oill Pulling, la técnica que tiene al aceite de coco como protagonista

Para usar el aceite de coco en la salud dental, realiza un proceso llamado "oil pulling", que ha tomado protagonismo dentro del mundo de lo casero.

El oil pulling consiste en enjuagarse la boca con aceite de coco durante un tiempo de 10 a 20 minutos, con el objetivo de “arrastrar” toxinas y bacterias. Para hacerlo correctamente, debes seguir los pasos que se indican a continuación:

Toma una cucharada : usa una cucharada de aceite de coco extra virgen.

: usa una cucharada de aceite de coco extra virgen. Enjuaga y haz buches : pasa el aceite por toda la boca, haciendo movimientos suaves como si lo enjuagaras.

: pasa el aceite por toda la boca, haciendo movimientos suaves como si lo enjuagaras. Mantén durante 15-20 minutos : este es el tiempo recomendado para una mayor efectividad.

: este es el tiempo recomendado para una mayor efectividad. Escupe con cuidado : al terminar, escupe el aceite en un recipiente o en la basura, nunca por el lavabo para evitar obstrucciones.

: al terminar, escupe el aceite en un recipiente o en la basura, nunca por el lavabo para evitar obstrucciones. Cepíllate los dientes : cepíllate los dientes como de costumbre y enjuaga tu boca.

: cepíllate los dientes como de costumbre y enjuaga tu boca. Realiza el proceso diariamente: es mejor hacer este procedimiento por la mañana, antes del desayuno.

Como consideración importante, es fundamental que entiendas que esta forma de usar el aceite de coco no debe reemplazar al cepillado dental ni el uso del hilo.