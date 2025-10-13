Inicio Ovación Fútbol Miguel Borja
De poco le sirvió

Borja y el enigmático número que se escribió en la mano antes de ingresar en River vs. Sarmiento

El número 9 de River, Miguel Borja, se escribió un número en su mano que pudo verse cuando rezaba antes de ingresar al campo de juego

Emanuel Trilla Donoso
Miguel Borja gritó gol, pero se lo anularon.

La última vez que el River Plate de Marcelo Gallardo ganó fue por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional a Estudiantes por 2 a 1; luego de ese encuentro quedó eliminado de la Copa Libertadores y cayó frente a Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y en la noche del domingo frente a Sarmiento de Junín.

En la seguidilla de derrotas Miguel Borja no logró hacer valer su cuota goleadora y es por eso que en su última presentación intentó cambiar su presente de una curiosa manera.

El delantero colombiano ingresó a la cancha con el número 63 en su mano.

Borja y una particularidad manera para romper su mala racha goleadora

Marcelo Gallardo decidió que Miguel Borja ingresara por Facundo Colidio para intentar dar vuelta la historia - y el restultado - ya que River caía frente al Verde tras un bloopers de Franco Armani.

En su rezo habitual al costado de la cancha mientras esperaba que su compañero saliera del campo de juego, la transmisión televisiva logró captar que el delantero colombiano tenía el número 63 inscripto en la palma de su mano izquierda.

Como su sequía goleadora es importante (solo lleva dos goles en el Torneo Clausura) es que Miguel Borja eligió anotar el próximo gol va a convertir ya que - por el momento - lleva 62 tantos.

Y el gol iba a llegar en el minuto 97 cuando recibió un centro desde el sector izquierdo y en el segundo palo mandó la pelota al fondo de la red.

Luego del desaforado festejo, donde besó su mano con el número 63, finalmente el colegiado Sebastián Zunino anunció - luego de revisar el VAR - que el número 9 estaba offside, por lo tanto, anuló el gol.

Miguel Borja convirtió luego de estar en offside.

De esta manera el Millonario se quedó sin sumar y ya tiene cuatro partidos consecutivos perdidos por la Liga Profesional. Por su lado, el instinto goleador de Miguel Borja no está afilado como si lo estuvo en otras épocas.

La racha negativa de River en la Liga Profesional

River lleva cuatro partidos sin ganar en el Torneo Clausura:

  • Fecha 9: Atlético Tucumán 2 - River 0.
  • Fecha 10: River 1 - Riestra 2.
  • Fecha 11: Rosario Central 2 - River 1.
  • Fecha 12: River 0 - Sarmiento 1.

Los próximos partidos del Millo:

  • Fecha 13: visitante con Talleres.
  • Fecha 14: recibe a Gimnasia.
  • Fecha 15: visita en La Bombonera a Boca Juniors.
  • Fecha 16: cierra la zona regular visitando a Vélez.

