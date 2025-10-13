Borja y el enigmático número que se escribió en la mano antes de ingresar en River vs. Sarmiento

En su rezo habitual al costado de la cancha mientras esperaba que su compañero saliera del campo de juego, la transmisión televisiva logró captar que el delantero colombiano tenía el número 63 inscripto en la palma de su mano izquierda.

Como su sequía goleadora es importante (solo lleva dos goles en el Torneo Clausura) es que Miguel Borja eligió anotar el próximo gol va a convertir ya que - por el momento - lleva 62 tantos.

Y el gol iba a llegar en el minuto 97 cuando recibió un centro desde el sector izquierdo y en el segundo palo mandó la pelota al fondo de la red.

Embed Borja empataba el partido después del himno



peeeero, estaba en offside y el gol no sumo pic.twitter.com/5DzATwTOIN https://t.co/UPOrpdMWC0 — Liga (@LigaARG_) October 13, 2025

Luego del desaforado festejo, donde besó su mano con el número 63, finalmente el colegiado Sebastián Zunino anunció - luego de revisar el VAR - que el número 9 estaba offside, por lo tanto, anuló el gol.

Gol anulado a Miguel Borja Miguel Borja convirtió luego de estar en offside.

De esta manera el Millonario se quedó sin sumar y ya tiene cuatro partidos consecutivos perdidos por la Liga Profesional. Por su lado, el instinto goleador de Miguel Borja no está afilado como si lo estuvo en otras épocas.

La racha negativa de River en la Liga Profesional

River lleva cuatro partidos sin ganar en el Torneo Clausura:

Fecha 9: Atlético Tucumán 2 - River 0.

Fecha 10: River 1 - Riestra 2.

Fecha 11: Rosario Central 2 - River 1.

Fecha 12: River 0 - Sarmiento 1.

Los próximos partidos del Millo: