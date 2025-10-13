Se filtraron los chats secretos y prohibidos de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso contra Toti Pasman

“No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central, le pagan a Angelito, le hacen un faul, le pasa algo a Di María… y a ver Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca, es fútbol argentino", comenzó diciendo indignado.

"Es parte del juego y yo nunca la vi a Antonela (Roccuzzo, esposa de Lionel Messi) diciendo ‘qué hijo de pu.. un rival’. Bajate de la palmera Jorgelina. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de p***’? ¿Quién sos vos?“, dijo picante el conductor.

mensaje, di maria La respuesta de Ángel Di María a las críticas de Toti Pasman.

Como no suele suceder, la respuesta no tardó en llegar del otro lado, ya que el propio Di María salió con los tapones de punta: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Le pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro: con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”, comentó el deportista.

Jorgelina Cardoso no se quedó callada y también respondió: “Tenés razón Tonti, ¿Cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!. La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas: ‘Fui un bol... y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”.

La guerra entre la reconocida pareja y el periodista no viene de ahora, ya que en su momento fue Toti Pasman el que pidió que Di María renuncie a la Selección Argentina.

Los mensajes de Di María y su esposa a Toti Pasman

Pero los dichos no quedaron en público. De acuerdo con la información difundida en el programa Infama, Di María y Cardoso le enviaron mensajes al comunicador.

cardoso, mensaje

"No sé qué mier.. te pasa conmigo y con mi familia. Ya no te aguanto más. Me tenés podrido con todo lo que hablar y decís. Qué mier.. pasa que no podés dejarnos tranquilo. Por qué no vivís tu vida loco. Mi mujer putea como hace el 90 por ciento de los hinchas. Dejate de joder con querer figurar siempre. Y como te puse en público, ya te voy a cruzar a ver si tenés los huevos para decirme todo en la cara. Hoy me terminaste de pudir no tenés respeto por nada", escribió Di María.

Cardoso le escribió por su parte y le marcó en un primer mensaje: "Juan Carlos, ¿No te cansas de hablar de mí? ¿Sos o te haces? Me enfocan, puteo en la cancha con el 99 por ciento de los mortales. ¿No tenés contenido que hablas de semejante pavada?". Lo cierto es que Pasman respondió, pero no se leyeron por mensajes por falta de autorización.