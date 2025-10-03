Ángel Di María, sin vueltas: explicó sus polémicas declaraciones sobre Brey tras el empate de Central con Boca

Qué dijo Di María tras el gol olímpico a Brey

El “Fideo” Di María tras el gol olímpico que Rosario Central dijo: “Sabíamos que el chico no venía atajando, que podíamos tener alguna chance de pelota parada y se terminó dando el gol“. Sus palabras fueron interpretadas como un señalamiento directo al arquero, lo que despertó la polémica entre los hinchas.

La aclaración de Di María sobre los dichos sobre Brey

Di María salió a aclarar sus dichos en diálogo con DSports: "Mucha gente se lo tomó a mal lo que dije de Brey, pero es algo normal que uno observa durante la semana. Vemos qué es lo mejor que podemos hacer para poder convertir".

“El chico venía sin atajar, entonces teníamos que ver cuál era la forma. Cuando venís sin atajar es igual que un jugador, venís sin confianza. En los córners tenemos buenos cabeceadores como Quintana, Mallo, Komar, Vélez o Copetti, entonces la idea era meterla bien cerrada para que el arquero tuviera alguna dificultad. En el partido, el primero lo cortó Cavani y el siguiente terminó entrando”, dijo Di María.

"Muchos hablan de si fue culpa de él o mérito mío. Si ves el centro desde atrás, la pelota parece que va al primer palo, después se abre y baja muy rápido. Con jugadores alrededor, se le complica mucho. No es tan fácil”, aclaró.

“Los centros que practicamos habían salido muy bien y en el partido se dio como lo habíamos preparado”, aladió el jugador de Rosario Central.

El “Canalla” recibirá este domingo a las 21.15 a River, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.