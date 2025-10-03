Inicio Ovación Fútbol Sheyko Studer
Sheyko Studer volverá a ser titular en Independiente Rivadavia ante Racing: "Estamos preparados"

El defensor de Independiente Rivadavia cumplió una fecha de suspensión por llegar a la quinta amonestación y volverá a calzarse los botines ante Racing

Carolina Quiroga
Sheyko Studer volverá a ser titular en Independiente Rivadavia ante Racing. 

Independiente Rivadavia prepara su compromiso ante Racing del próximo lunes por la fecha 11 del Torneo Clausura. Luego de la igualdad ante Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini, la Lepra buscará sumar de a tres para acercarse a la zona de los playoffs.

Ante la Academia, será el regreso de Sheyko Studer a la zaga central de Independiente Rivadavia luego de purgar una fecha de suspensión ante el Globo por llegar a la quinta amonestación. El ex defensor de Talleres de Córdoba habló con Diario UNO y manifestó no solo su felicidad por volver a ponerse los botines sino que también analizó lo que observó desde afuera en el encuentro ante Huracán. "Se extraña cuando no se juega, se hace más largo. El partido con Huracán fue muy cerrado, muy friccionado. Las situaciones que tuvimos, no pudimos concretarlas sino la historia hubiese sido otra".

Studer
Sheyko Studer confía en que Independiente Rivadavia está preparado para pelear por los objetivos de Copa Argentina y Torneo Clausura.

Ante el equipo comandado por Frank Darío Kudelka, Independiente Rivadavia cosechó su tercer partido al hilo sin victorias. Sin embargo, está a cuatro unidades del último clasificado a playoffs, Central Córdoba de Santiago del Estero. Al respecto, Studer reflexionó: "Nos está costando el tema de los resultados pero, si comparamos con el torneo anterior, tenemos casi los mismos puntos y nosotros nos hacemos fuertes en el sprint final. Somos un grupo muy fuerte, estamos muy unidos y estamos convencidos de que podemos volver a lograr lo mismo".

El rival de Copa Argentina y lo que viene para Independiente Rivadavia

River venció a Racing por 1 a 0 en la instancia de cuartos de final y se convirtió en el nuevo rival de la Lepra en la fase de los cuatro mejores de Copa Argentina. Sobre el compromiso ante el Millonario, Sheyko Studer manifestó: "Estamos muy contentos de estar en esta instancia, sabíamos que el rival que nos tocara iba a ser duro, cualquiera de los dos, y estamos preparados".

El lunes, desde las 21 en el Cilindro de Avellaneda, Independiente Rivadavia tendrá una dura parada ante Racing buscando sumar puntos de cara a la pelea por la clasificación. En la mente de Sheyko Studer, la contienda es complicada pero su fe en sus compañeros está intacta para poder encarar las fechas que quedan en el torneo. "Es un rival de magnitud, tiene grandes jugadores pero nosotros, con nuestras armas, estamos preparados para batallar en cualquier cancha".

