Sheyko Studer volverá a ser titular en Independiente Rivadavia ante Racing: "Estamos preparados"

Ante el equipo comandado por Frank Darío Kudelka, Independiente Rivadavia cosechó su tercer partido al hilo sin victorias. Sin embargo, está a cuatro unidades del último clasificado a playoffs, Central Córdoba de Santiago del Estero. Al respecto, Studer reflexionó: "Nos está costando el tema de los resultados pero, si comparamos con el torneo anterior, tenemos casi los mismos puntos y nosotros nos hacemos fuertes en el sprint final. Somos un grupo muy fuerte, estamos muy unidos y estamos convencidos de que podemos volver a lograr lo mismo".

El rival de Copa Argentina y lo que viene para Independiente Rivadavia

River venció a Racing por 1 a 0 en la instancia de cuartos de final y se convirtió en el nuevo rival de la Lepra en la fase de los cuatro mejores de Copa Argentina. Sobre el compromiso ante el Millonario, Sheyko Studer manifestó: "Estamos muy contentos de estar en esta instancia, sabíamos que el rival que nos tocara iba a ser duro, cualquiera de los dos, y estamos preparados".

Embed - Sheyko Studer volverá a ser titular en Independiente Rivadavia ante Racing

El lunes, desde las 21 en el Cilindro de Avellaneda, Independiente Rivadavia tendrá una dura parada ante Racing buscando sumar puntos de cara a la pelea por la clasificación. En la mente de Sheyko Studer, la contienda es complicada pero su fe en sus compañeros está intacta para poder encarar las fechas que quedan en el torneo. "Es un rival de magnitud, tiene grandes jugadores pero nosotros, con nuestras armas, estamos preparados para batallar en cualquier cancha".