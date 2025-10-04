Inicio Sociedad América Latina
El país de América Latina con el mejor arroz, está en el top 7 del mundo de exportaciones

El arroz, consumido en todo el mundo, refleja la riqueza cultural de cada país y en América Latina destaca por su calidad, sabor y tradición

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo y su preparación refleja la riqueza cultural y gastronómica de cada país. Desde Asia hasta América Latina, cada región ha desarrollado técnicas, sabores y recetas únicas que convierten a este cereal en un verdadero emblema culinario.

Su calidad y sabor dependen no solo del tipo de arroz, sino también del clima, el suelo y la tradición en su preparación. Te contamos sobre arroz que resalta en América Latina y que es uno de los mejores del mundo.

Menú arroz blanco listo.jpg
El arroz es un elemento central en la gastronomía del país, presente en platos tradicionales y festividades, fortaleciendo la identidad culinaria de América Latina.

En América Latina, Brasil se destaca por producir el mejor arroz de la región, alcanzando el top 10 del mundo en términos de volumen y calidad. Este reconocimiento internacional no solo resalta la excelencia agrícola, sino también la importancia de las técnicas tradicionales combinadas con innovación moderna.

Gracias a sus condiciones geográficas y climáticas, Brasil logra un arroz que conquista paladares tanto locales como internacionales, convirtiéndose en un referente gastronómico no solo de América Latina sino del mundo.

arroz3
El arroz brasileño se distingue por su grano uniforme, textura suave y sabor delicado que se mantiene al cocinarlo.

Los mayores exportadores de arroz

El arroz de Brasil supera los estándares de calidad, ya que las regiones productoras cuentan con suelos fértiles y climas tropicales o subtropicales que favorecen un cultivo óptimo. Así mismo, la siembra, cosecha y procesamiento siguen métodos que combinan conocimiento ancestral y tecnología moderna.

Los mayores exportadores de arroz del mundo son

  • India – 18.04 millones de toneladas de arroz
  • Tailandia – 6.4 millones de toneladas de arroz
  • Pakistán – 6.56 millones de toneladas de arroz
  • Vietnam – 7.6 millones de toneladas de arroz
  • Estados Unidos – 3.83 millones de toneladas de arroz
  • Birmania (Myanmar) – 2.76 millones de toneladas de arroz
  • Brasil – 1.8 millones de toneladas de arroz
  • Camboya – 1.3 millones de toneladas de arroz
  • Uruguay – 1.2 millones de toneladas de arroz
  • Argentina – 0.9 millones de toneladas de arroz

