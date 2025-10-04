El país de América Latina con el mejor arroz, está en el top 7 del mundo de exportaciones

En América Latina, Brasil se destaca por producir el mejor arroz de la región, alcanzando el top 10 del mundo en términos de volumen y calidad. Este reconocimiento internacional no solo resalta la excelencia agrícola, sino también la importancia de las técnicas tradicionales combinadas con innovación moderna.

Gracias a sus condiciones geográficas y climáticas, Brasil logra un arroz que conquista paladares tanto locales como internacionales, convirtiéndose en un referente gastronómico no solo de América Latina sino del mundo.

El arroz brasileño se distingue por su grano uniforme, textura suave y sabor delicado que se mantiene al cocinarlo.

Los mayores exportadores de arroz

El arroz de Brasil supera los estándares de calidad, ya que las regiones productoras cuentan con suelos fértiles y climas tropicales o subtropicales que favorecen un cultivo óptimo. Así mismo, la siembra, cosecha y procesamiento siguen métodos que combinan conocimiento ancestral y tecnología moderna.

Los mayores exportadores de arroz del mundo son