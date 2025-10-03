Arón Agüero habló sobre el partido ante Atlanta, que se jugará el próximo sábado en Buenos Aires, y aseguró: "Queríamos lograr la clasificación ante Colegiales y no se pudo, nos dolió la derrota. Ahora tenemos la revancha con Atlanta, y vamos a dejar todo para poder ganar y poder meternos en el Reducido".

"Todo sigue dependiendo de nosotros, tenemos noventa minutos para poder lograr ingresar al octogonal. En todo el torneo hemos estado en los primeros lugares", aseguró el sobrino de Pablo Chacón, ex campeón mundial de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) en la categoría peso pluma.

Deportivo Maipú - Alexis Matteo, el entrenador del Deportivo Maipú, buscará clasificar al Reducido ante Atlanta.

Deportivo Maipú vs. Atlanta

El partido entre el Deportivo Maipú y Atlanta se jugará este sábado 4 de octubre, desde las 15.30, en el estadio León Kolbowski. El árbitro será Juan Pablo Loustau y contará con la trasmisión en vivo de la plataforma de streaming TyC Sports Play.

El equipo dirigido por Alexis Matteo podrá contar ante Atlanta con Marcelo Eggel, El volante fue expulsado ante Arsenal en la fecha 32, en Sarandí, y había recibido dos fechas de suspensión, pero desde el Tribunal de Disciplina se le consideró cumplida la sanción y podrá estar presente frente al Bohemio, el equipo que dirige Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú.

Si hoy terminara el torneo, el Cruzado se enfrentaría con Estudiantes de Buenos Aires, de visitante, a partido único con ventaja deportiva para el conjunto que dirige Juan Manuel Sara, el ex DT del Deportivo Maipú.