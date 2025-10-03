Maximiliano Salas no dudó en apuntar contra Diego Milito

Maximiliano Salas no dudó en apuntar contra Diego Milito, actual presidente de Racing.

Maximiliano Salas convirtió el gol con el que River venció a Racing por 1-0 en el Gigante de Arroyito. Cumpliendo con la inexorable Ley del ex, el delantero fue clave para la eliminación de la Academia de la Copa Argentina.

Tras el partido, fue el más buscado por los medios y, tal como lo hace en el campo de juego, no se escondió. El atacante de 27 años habló ante los micrófonos de TyC Sports y, entre otras cosas, lanzó un picante dardo contra Diego Milito y su Comisión Directiva.

El dardo de Salas: qué dijo de Diego Milito

Una gran jugada por izquierda, que culminó con el centro atrás de Facundo Colidio, le dio vida al único tanto del encuentro. A los cinco minutos de juego Maxi Salas, de zurda, venció la resistencia de Facundo Cambeses y mandó la pelota al fondo de la red.

Pese a lo importante de su gol y a la euforia con la que los hinchas celebraron la apertura del marcador, el futbolista de River no celebró la conquista.

Tras el partido, Salas enfrentó los micrófonos y expresó sus sensaciones tras la clasificación a semifinales de la Copa Argentina (donde se verán las caras con Independiente Rivadavia).

"Contento por el triunfo. La verdad, dejamos todo. Ellos juegan muy bien. Siempre con respeto a la gente. Lo que pasó, ya está, ya pasó. Hay que olvidar eso. Agradecido a la gente siempre. Por más que estén enojados conmigo, yo estoy agradecido a ellos, a Gustavo Costas, que siempre me bancó", manifestó.

"También le agradezco a la dirigencia anterior, a Víctor Blanco. También confió en mí, junto con Gustavo", sumó a la hora de recordar a la anterior Comisión Directiva de Racing.

En contrapunto, al ser consultado sobre Diego Milito y compañía, Salas disparó: "Se portó muy mal conmigo. A los agradecidos les deseo que les vaya bien. Con respeto, siempre".

Para culminar, sobre los insultos recibidos, prefirió bajar los decibeles: "Por más que la gente esté enojada conmigo, los respeto igual. Es parte del folklore. Se vive así el fútbol. Es muy lindo cuando están las dos hinchadas. Es algo muy lindo, hay que vivirlo".

