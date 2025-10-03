El dardo de Salas: qué dijo de Diego Milito

Una gran jugada por izquierda, que culminó con el centro atrás de Facundo Colidio, le dio vida al único tanto del encuentro. A los cinco minutos de juego Maxi Salas, de zurda, venció la resistencia de Facundo Cambeses y mandó la pelota al fondo de la red.

Pese a lo importante de su gol y a la euforia con la que los hinchas celebraron la apertura del marcador, el futbolista de River no celebró la conquista.

Tras el partido, Salas enfrentó los micrófonos y expresó sus sensaciones tras la clasificación a semifinales de la Copa Argentina (donde se verán las caras con Independiente Rivadavia).

"Contento por el triunfo. La verdad, dejamos todo. Ellos juegan muy bien. Siempre con respeto a la gente. Lo que pasó, ya está, ya pasó. Hay que olvidar eso. Agradecido a la gente siempre. Por más que estén enojados conmigo, yo estoy agradecido a ellos, a Gustavo Costas, que siempre me bancó", manifestó.

"También le agradezco a la dirigencia anterior, a Víctor Blanco. También confió en mí, junto con Gustavo", sumó a la hora de recordar a la anterior Comisión Directiva de Racing.

"ESTA DIRIGENCIA SE PORTÓ MUY MAL CONMIGO"

Maxi Salas, tras el triunfo de River ante Racing, volvió a referirse a su salida de la Academia y apuntó contra la actual dirigencia.



Maxi Salas, tras el triunfo de River ante Racing, volvió a referirse a su salida de la Academia y apuntó contra la actual dirigencia. #CopaArgentinaEnTyCSports



TyC Sports

En contrapunto, al ser consultado sobre Diego Milito y compañía, Salas disparó: "Se portó muy mal conmigo. A los agradecidos les deseo que les vaya bien. Con respeto, siempre".

Para culminar, sobre los insultos recibidos, prefirió bajar los decibeles: "Por más que la gente esté enojada conmigo, los respeto igual. Es parte del folklore. Se vive así el fútbol. Es muy lindo cuando están las dos hinchadas. Es algo muy lindo, hay que vivirlo".