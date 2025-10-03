Inicio Sociedad Vendimia
En su 90 aniversario

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene su imagen de promoción

Los tunuyaninos Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo ganaron el concurso de imagen para promocionar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Por UNO
La imagen ganadora para promocionar la Vendimia 2026.

Entre 37 propuestas sobre el Sistema de Identidad y Comunicación Visual de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el jurado eligió este viernes la iniciativa que participó del concurso organizado por el Gobierno de Mendoza con el seudónimo Matea. Sus autores son Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, todos oriundos de Tunuyán.

La imagen ganadora será responsable de comunicar y publicitar la fiesta más importante de Mendoza en el país y en el mundo en su 90 aniversario. También incluye las actividades que integran el calendario vendimial. El premio es de $6.000.000.

Después de analizar con detenimiento las 37 propuestas presentadas, el jurado determinó, además, dos menciones especiales en orden de mérito: la propuesta Violeto, primera mención; y Vendimiador, segunda.

concurso vendimia 2026 (1)

Los miembros del jurado fueron Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura:. Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale. Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo: Verónica Carbone. Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi. Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro. Representante por la Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini. Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás. Representante de la Asociación de Diseñadores de Mendoza: Susana Cabrera. Representante de Emetur: Luis Serrano. Y veedor con voz, pero sin voto, designado por la subsecretaría: Walter Gazzo.

En el acto estuvo además la escribana auxiliar de Gobierno de Mendoza, María Viviana Bruno.

Los tres ganadores del concurso para la imagen de la Fiesta de la Vendimia

Rita Carrizo es egresada de diseño gráfico de la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora. Tiene además una diplomatura en narrativa transmedia.

Jonatan Quiroga es egresado del Profesorado de Artes Visuales IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza de San Carlos. Tiene además una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo).

Y Luz Carrizo es egresada del IES 9-009 de Tupungato y estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la UNCuyo.

