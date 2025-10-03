La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene su imagen de promoción

concurso vendimia 2026 (1)

Los miembros del jurado fueron Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura:. Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale. Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo: Verónica Carbone. Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi. Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro. Representante por la Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini. Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás. Representante de la Asociación de Diseñadores de Mendoza: Susana Cabrera. Representante de Emetur: Luis Serrano. Y veedor con voz, pero sin voto, designado por la subsecretaría: Walter Gazzo.

En el acto estuvo además la escribana auxiliar de Gobierno de Mendoza, María Viviana Bruno.

Los tres ganadores del concurso para la imagen de la Fiesta de la Vendimia

Rita Carrizo es egresada de diseño gráfico de la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora. Tiene además una diplomatura en narrativa transmedia.

Jonatan Quiroga es egresado del Profesorado de Artes Visuales IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza de San Carlos. Tiene además una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo).

Y Luz Carrizo es egresada del IES 9-009 de Tupungato y estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la UNCuyo.